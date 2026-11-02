¿Quién era Nathalia Gadelha, la copiloto de 20 años que murió en accidente de avión en Florida?

Nathalia Gadelha Filgueiras, una joven piloto de 20 años, fue identificada como una de las nueve personas que murieron en el accidente aéreo ocurrido el domingo 1 de noviembre en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, donde un avión privado se desplomó sobre una zona residencial.

La identidad de la copiloto fue confirmada por su madre, Camila Corteleti, quien señaló que su hija viajaba en el Learjet 60 que había despegado de Austin, Texas, con destino a las Bahamas.

La aeronave perdió altura rápidamente antes de impactarse contra el suelo y provocar una explosión. En las grabaciones del control de tráfico aéreo quedaron registradas las llamadas de auxilio de la tripulación durante los últimos momentos del vuelo.

¿Quién era Nathalia Gadelha, la joven piloto que murió en Florida?

Nathalia Gadelha creció en el condado de Palm Beach y desde temprana edad mostró interés por la aviación. En octubre de 2023 obtuvo su licencia de piloto privado a los 17 años, incluso antes de conseguir su licencia de conducir.

La joven estudió en West Boca Raton Community High School, donde recibió formación mediante un programa de aviación financiado por el distrito escolar.

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En una entrevista concedida a CBS12 en 2023, contó que comenzó sus clases de vuelo en 2020 y que su padre, quien también practicaba la aviación, contribuyó a su formación.

Posteriormente, continuó sus estudios en American Flyers y acumuló experiencia como piloto. Su objetivo era convertirse en piloto de una aerolínea comercial.

¿Qué dijo la tripulación antes del accidente de avión en Florida?

Las grabaciones de las comunicaciones aéreas revelaron que la tripulación reportó problemas relacionados con la acumulación de hielo y turbulencias antes de que el Learjet 60 comenzara a perder altura.

BREAKING: The co-pilot killed in the fiery Florida Learjet crash has been identified as a 20-year-old aviation prodigy who earned her pilot's license before she could legally drive. Nathalia Gadelha Filgueiras was aboard the private jet when it suddenly plunged into a South Florida neighborhood Sunday, erupting into a massive fireball and killing all nine people on board. The aspiring airline pilot earned her wings at just 17 while still attending high school in Palm Beach County. Investigators are now examining the deadly crash after the flight crew reported icing and turbulence before losing altitude. See the young co-pilot's story and the aviation milestones she reached before turning 21: https://t.co/7g3KEOmnUT — Fox News (@FoxNews) November 2, 2026

Durante los últimos instantes del vuelo, se escucharon llamadas de emergencia mientras la aeronave descendía a una velocidad superior a los 20 mil pies por minuto.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigan las causas del accidente, que dejó nueve personas fallecidas.

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