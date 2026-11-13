Desalojan a abuelita de su panadería en Mérida por un conflicto familiar

Después de más de cuatro décadas dedicadas a la elaboración de pan, doña Dalia María, de 68 años, enfrenta una difícil situación luego de quedar fuera de la panadería que construyó junto a su esposo y que durante años representó el sustento de su familia.

La mujer, quien trabajaba en la panadería San Martín de Porres, ubicada en la calle 44 entre 79 y 75, en el centro de Mérida, ahora debe vender el pan que le queda desde el porche de una vecina, quien le ofreció un espacio para continuar con su actividad.

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De acuerdo con la denuncia, una familiar le habría solicitado abandonar el inmueble en medio de un conflicto por la propiedad del establecimiento, situación que la dejó sin posibilidad de continuar trabajando en el lugar donde pasó más de 40 años elaborando pan.

Ante esta circunstancia, una vecina decidió apoyarla al ofrecerle el porche de su vivienda para que pueda comercializar sus productos y obtener ingresos mientras se resuelve la disputa familiar.

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Pese a las dificultades, doña Dalia María busca mantener su actividad y seguir obteniendo recursos mediante la venta del pan que conserva, ahora desde un espacio prestado.

La situación representa un cambio significativo para la panadera, cuyo negocio fue construido junto a su esposo y se convirtió durante décadas en una fuente de ingresos para su familia.