Aeropuerto de Cancún registró 5.9% menos pasajeros pese al aumento del turismo internacional en México

México registró 36 millones de entradas de turistas internacionales entre enero y septiembre del 2026, un aumento del 3.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, este crecimiento no se reflejó en el tráfico aéreo de Cancún, cuyo aeropuerto movilizó 5.9 por ciento menos pasajeros.

En la entidad pasaron menos viajeros por la terminal aérea, pero quienes llegaron al país gastaron más, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las cifras muestran un comportamiento desigual entre el crecimiento nacional y la actividad turística del principal destino del Caribe Mexicano.

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Durante los primeros nueve meses del año, las divisas por turismo internacional ascendieron a 26 mil 95.9 millones de dólares, un incremento de 1.4 por ciento. En contraste, la balanza turística se ubicó en 14 mil 533.5 millones de dólares, lo que representó una disminución de 9.5%.

El crecimiento nacional estuvo impulsado principalmente por el turismo fronterizo y los cruceros. El primero alcanzó 17 millones de entradas, 13.7 por ciento más que en el 2025, mientras que los cruceristas sumaron 9 millones, con un aumento de 12.3 por ciento.

Miembros del sector productivo consideraron que este comportamiento no justifica la reducción de las tarifas hoteleras ante la menor afluencia, sino fortalecer las estrategias de comercialización, debido a que el gasto por persona incrementó 7.1 por ciento a nivel nacional.

De acuerdo con los datos citados, el 60% de los turistas que llegaron al país fueron vacacionistas y el 69 procedió de Estados Unidos. Este perfil representa un segmento relevante para hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercios, aunque la menor afluencia aérea en Cancún limita el impacto local del crecimiento.

Entre enero y septiembre del 2026, el Aeropuerto Internacional de Cancún movilizó 20.8 millones de pasajeros, frente a los 22.1 millones registrados en el mismo lapso del 2025, una contracción de 5.9 por ciento, según Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur).

El tráfico internacional alcanzó 13.7 millones de viajeros, 6.5 por ciento menos que el año anterior. En tanto, el segmento nacional sumó siete millones 103 mil 276 visitantes, con una reducción de 4.8 por ciento.

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La disminución fue más pronunciada durante septiembre, cuando la terminal recibió 1 millón 607 mil 88 pasajeros, frente a 1 millón 758 mil 719 del mismo mes del 2025, es decir, una baja de 8.6 por ciento. El flujo internacional retrocedió 11.8 por ciento, al pasar de 962 mil 546 a 848 mil 775 viajeros.

Trabajadores de hoteles han relacionado la reducción de visitantes con la pérdida de empleos y el cierre de establecimientos comerciales vinculados a esta actividad.