Presidenta de México revela la delegación que la acompañará a la cumbre APEC 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que cuatro integrantes de su gabinete la acompañarán durante su próximo viaje a China, donde participará en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 y sostendrá reuniones con autoridades del país asiático.

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria dio a conocer los nombres de los funcionarios que integrarán la delegación mexicana.

El viaje está previsto del 15 al 20 de noviembre y contempla un encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping.

¿Qué secretarios acompañarán a Sheinbaum en su viaje a China?

La mandataria informó que la delegación mexicana estará integrada por Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores; Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía; Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

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“Va el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, va la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, y va la secretaria de Ciencia también, Rosaura Ruiz”, detalló Sheinbaum.

La participación de estos funcionarios permitirá dar seguimiento a los asuntos diplomáticos, económicos, ambientales y científicos que forman parte de la relación bilateral entre México y China.

¿Cuándo viajará Sheinbaum a China y cuál será su agenda?

La presidenta tiene previsto salir de México el domingo 15 de noviembre para participar en la reunión de líderes de la APEC, programada para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China.

Durante su estancia sostendrá un encuentro con el presidente Xi Jinping para abordar asuntos de interés bilateral.

Sheinbaum también manifestó su interés en reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque aclaró que ese encuentro dependerá de su asistencia a la cumbre.

La mandataria prevé regresar a México durante la madrugada del 20 de noviembre para encabezar las actividades conmemorativas de la Revolución Mexicana.

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