Presidenta Sheinbaum presenta agenda para la APEC 2026 en China: reuniones con líderes y empresarios; México será sede en 2028

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participará en la cumbre de la APEC 2026 en China, donde sostendrá reuniones bilaterales con representantes de distintas economías y dirigirá un mensaje a empresarios de la región Asia-Pacífico.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 12 de noviembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó la agenda de la mandataria, quien viajará a Shenzhen para participar en las actividades del foro, previstas del 17 al 19 de noviembre.

El funcionario destacó que México fue elegido por unanimidad para presidir la APEC en 2028 y organizar la Cumbre de Líderes, por lo que la participación de Sheinbaum también estará enfocada en preparar ese encuentro.

¿Cuál será la agenda de Claudia Sheinbaum en la APEC 2026?

Ebrard explicó que la presidenta participará como oradora principal en un encuentro del sector empresarial vinculado con la APEC, que reunirá a más de mil representantes de las economías participantes.

También intervendrá en la sesión plenaria de líderes, programada para el 18 y 19 de noviembre, cuyo objetivo será discutir mecanismos de cooperación económica y comercial.

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La mandataria tiene prevista una reunión bilateral con representantes del Gobierno de China. Además, se contemplan encuentros con Canadá, Australia y Vietnam, aunque algunas reuniones todavía están pendientes de confirmación.

¿Por qué México será sede de la APEC en 2028?

El secretario de Economía destacó que la APEC está integrada por 21 economías, que representan aproximadamente el 60% del producto interno bruto mundial y el 50% del comercio internacional.

Ebrard explicó que el 52% de la inversión extranjera directa que recibe México proviene de economías integrantes de este foro, entre las que destaca Estados Unidos.

Asimismo, señaló que las reglas del comercio internacional atraviesan cambios, por lo que la participación mexicana permitirá abordar temas de inversión, producción y desarrollo tecnológico.

El funcionario sostuvo que la elección de México como anfitrión de la APEC en 2028 representa una oportunidad para fortalecer su presencia comercial en la región Asia-Pacífico.

¿Cuándo viajará Sheinbaum a China?

La presidenta tiene previsto salir de México el domingo 15 de noviembre y regresar el viernes 20, para participar en las actividades conmemorativas de la Revolución Mexicana.

Durante su ausencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezará las conferencias matutinas en Palacio Nacional.

La delegación mexicana también estará integrada por los titulares de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Ciencia, además del secretario de Economía.

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