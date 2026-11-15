Claudia Sheinbaum participará en el APEC CEO Summit y sostendrá encuentro con la comunidad mexicana en China

La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República dio a conocer la agenda oficial de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para este lunes 16 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el comunicado emitido en la Ciudad de México, las actividades oficiales combinarán acciones en el territorio nacional y compromisos internacionales en la República Popular China.

En el ámbito nacional, las actividades de la mandataria del día iniciarán a las 07:30 horas en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, donde la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezará la conferencia matutina denominada “Las mañaneras del pueblo”.

Agenda de Claudia Sheinbaum para este lunes 16 de noviembre. / Gobierno de México.

Posteriormente, la agenda se trasladará al plano internacional. A las 22:00 horas (hora del centro de México), que corresponderán a las 12:00 horas del martes 17 de noviembre en la hora de China, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrecerá una intervención magistral en el marco del APEC CEO Summit; que se llevará a cabo en la ciudad de Shenzhen, China.

Asimismo, como parte de su gira por el país asiático, se tiene previsto que el lunes 16 de noviembre la jefa del Ejecutivo Federal encabece un encuentro directo con la comunidad mexicana radicada en Shenzhen.

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