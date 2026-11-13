Presidenta Sheinbaum viajará a China para la cumbre APEC 2026: esta será su agenda y quién encabezará las mañaneras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que viajará a China el domingo 15 de noviembre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, que se celebrará en Shenzhen, del 18 al 19 de noviembre.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 13 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria detalló las actividades que realizará antes de su salida del país y explicó cómo se desarrollarán las conferencias matutinas durante su ausencia.

¿Qué actividades tendrá Sheinbaum antes de viajar a China?

La presidenta informó que este viernes realizará una gira de trabajo por Puebla, donde encabezará una entrega de Becas para el Bienestar y acompañará al gobernador en la inauguración de la Ciudad Deportiva.

Posteriormente, sostendrá una reunión de seguimiento con médicos y directores de hospitales del IMSS-Bienestar.

Para el sábado 14 de noviembre, Sheinbaum permanecerá en la Ciudad de México, mientras que su salida hacia China está programada para la madrugada del domingo 15.

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¿Cuál será la agenda de Sheinbaum en la APEC 2026?

La mandataria explicó que llegará a China el lunes 16 de noviembre, debido a la duración del traslado y la diferencia de horario.

Ese mismo día tiene prevista una reunión con integrantes de la comunidad mexicana que reside en el país asiático.

A partir del martes 17 de noviembre comenzarán sus actividades relacionadas con el foro APEC, cuya reunión de líderes económicos se desarrollará los días 18 y 19 de noviembre.

Sheinbaum adelantó que regresará a México durante la madrugada del viernes 20 de noviembre, con el propósito de participar en el desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Quién encabezará las mañaneras durante el viaje de Sheinbaum?

La presidenta confirmó que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, estará a cargo de las conferencias matutinas durante su ausencia.

Sin embargo, adelantó que buscará conectarse diariamente desde China para presentar un breve resumen de sus actividades y responder preguntas de los medios de comunicación.

Finalmente, señaló que el desfile del 20 de noviembre estará dedicado a presentar distintos episodios de la Revolución Mexicana y sus consecuencias históricas, con una organización a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

IO