El Gobierno de México inauguró este viernes 20 de noviembre de 2026 su primera oficina de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) en Cuba, con el objetivo de fortalecer la colaboración bilateral en materia económica, agrícola y humanitaria.

La ceremonia de apertura, celebrada en La Habana, estuvo encabezada por la directora ejecutiva de Amexcid, Alejandra del Moral Vela, quien destacó que se trata de la primera representación del organismo fuera del territorio mexicano.

Durante su intervención, la funcionaria agradeció a las autoridades cubanas por recibir la nueva sede y señaló que permitirá ampliar el intercambio de conocimientos y desarrollar proyectos conjuntos.

México y Cuba fortalecen cooperación en salud y agricultura

En la inauguración también participó el viceprimer ministro cubano y responsable de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, quien destacó los programas de cooperación entre ambos países.

Entre ellos mencionó la presencia de médicos cubanos que prestan servicios en México y la participación de especialistas mexicanos en actividades agrícolas dentro de la isla.

La Amexcid también ha coordinado el envío de alimentos y otros insumos de ayuda humanitaria, con la participación de autoridades de la Ciudad de México y organizaciones sociales.

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¿En qué consiste el programa Sembrando de México en Cuba?

Desde 2023, la agencia mexicana desarrolla el proyecto Sembrando, destinado a incrementar la producción agrícola mediante la entrega de semillas, herramientas, maquinaria y capacitación técnica.

En octubre comenzó una segunda etapa del programa en la provincia de Ciego de Ávila, donde se contempla beneficiar a mil 500 productores agropecuarios.

El proyecto busca fortalecer la producción local de alimentos y mejorar las condiciones de las comunidades participantes.

México mantiene apoyo a Cuba ante crisis económica y energética

La apertura de la oficina ocurre en un contexto de dificultades económicas en Cuba, donde persisten problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, además de interrupciones prolongadas del suministro eléctrico.

🇲🇽🇨🇺 ¡Histórico! Inauguramos en La Habana la primera oficina de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (@AMEXCID) fuera de México. Con estas acciones se refrenda la amistad entre nuestros pueblos. #AMEXCID #MéxicoCuba https://t.co/5yHNnxMEfV — Embajada de México en Cuba (@EmbaMexCuba) November 21, 2026

Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México mantuvo programas de asistencia humanitaria y cooperación sanitaria con la isla.

Esta política ha continuado bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, con nuevos envíos de ayuda y proyectos de colaboración bilateral.

Con la instalación de la primera oficina internacional de Amexcid, el Gobierno mexicano contará con una representación permanente en Cuba para facilitar la coordinación y el seguimiento de los programas de cooperación.

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