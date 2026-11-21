Una llamada de emergencia que alertaba sobre la presunta privación ilegal de la libertad de una persona desencadenó una intensa movilización de corporaciones de seguridad durante la madrugada en la colonia Polígono Dos de la capital del estado. Sin embargo, tras la intervención de las autoridades, se confirmó que el reporte estaba relacionado con un conflicto familiar y no con un hecho delictivo de la naturaleza inicialmente señalada.

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Los hechos ocurrieron en las calles Bugambilias, entre Córcega y Andador 5, donde vecinos observaron movimiento inusual y una situación de tensión que derivó en una solicitud de auxilio a través del número de emergencias 911. La información proporcionada al centro de control señalaba que una persona aparentemente estaba siendo retenida contra su voluntad, lo que motivó la activación de los protocolos de respuesta correspondientes.

En cuestión de minutos, varias unidades policiacas se desplegaron en el sector habitacional para verificar el reporte. La presencia de patrullas y elementos de seguridad generó expectación entre los residentes de la zona, quienes salieron de sus domicilios para conocer lo que ocurría.

Una vez en el sitio, los agentes procedieron a entrevistar a las personas involucradas y a recabar información sobre los hechos reportados. Tras las primeras indagatorias, los uniformados descartaron que se tratara de una privación de la libertad o de algún otro delito relacionado con la retención ilegal de personas.

Varias unidades policiacas acudieron al sitio para verificar la situación. / Fernando Baeza

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el incidente tuvo su origen en diferencias surgidas entre integrantes de una misma familia, situación que derivó en una confrontación y posteriormente provocó que se solicitara la intervención policial.

Luego de constatar que no existía riesgo inminente para alguna de las partes y que la situación correspondía a un conflicto de carácter familiar, los elementos estatales procedieron a orientar a los involucrados sobre las vías legales disponibles para atender el caso.

Las autoridades recomendaron a quienes participaron en el altercado acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar las denuncias que consideren pertinentes y permitir que la instancia competente realice las investigaciones necesarias para determinar posibles responsabilidades, en caso de existir conductas constitutivas de alguna infracción o delito.

Tras varios minutos de diálogo y verificación, la movilización concluyó sin incidentes mayores. Las unidades se retiraron gradualmente del lugar una vez que se comprobó que no existía una situación de privación de la libertad ni algún otro hecho que ameritara una intervención adicional.

No se reportaron personas lesionadas ni detenidas.

De manera oficial, no se reportaron personas lesionadas ni detenidas como resultado de este incidente. La situación quedó bajo control y el orden fue restablecido en la zona, mientras los involucrados fueron exhortados a resolver sus diferencias por las vías institucionales correspondientes.

JGH