La directora del Sistema DIF Yucatán, Shirley Castillo Sánchez, hizo pública su renuncia este sábado durante la entrega de apoyos a la Escuela para Mayores.

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Durante su discurso en el evento, la funcionaria anunció su renuncia en presencia del gobernador Joaquín Díaz Mena y de la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal.

En su mensaje, no dio mayor información sobre cuál será su siguiente destino. Sin embargo, se mostró agradecida por las experiencias vividas durante el tiempo que estuvo al frente del DIF. Asimismo, agradeció al gobernador por la confianza depositada en ella para ocupar el cargo, así como el respaldo de la población yucateca durante estos años.

JGH