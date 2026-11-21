Un hombre en situación de calle perdió la vida este sábado en Playa del Carmen, al parecer por causas naturales, las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes para determinar la causa real de su muerte.

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De acuerdo a los reportes policiales, el hombre de la tercera edad falleció en el cruce de la avenida Juárez con la Quinta Avenida de este centro vacacional.

El hombre fue encontrado sentado en una silla de ruedas cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, al percatarse del estado que se encontraba solicitaron el apoyo de los paramédicos para su revisión y valoración, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Ante tal circunstancia, los oficiales de la SSC lo reportaron a las autoridades de la Fiscalía para su intervención e investigación de los hechos al tratarse de la muerte de una persona.

De acuerdo a datos preliminares, las autoridades municipales lo reportaron que su muerte fue por causas naturales, sin embargo, no será sino hasta que los peritos presenten las investigaciones y realicen la necropsia de ley para que el médico legista determine la o las causas reales del fallecimiento.

Según testigos de la zona, el ahora occiso recorría el área turística para pedir monedas a los transeúntes y a turistas, y que muchas personas lo ayudaban al verlo en extrema necesidad.

En la escena, trascendió que supuestamente las autoridades locales le ofrecieron asistencia social, y que el hombre habría dicho que vivía en un hotel cercano pero que se negaba a ser atendido.

JGH