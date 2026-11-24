Un nuevo altercado fue protagonizado por el senador Gerardo Fernández Noroña y su pareja, Emma Ocampo Silva, se viralizó en redes sociales luego de que ambos fueran grabados mientras transitaban por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo a las imágenes que se compartieron en redes sociales, la pareja del senador realizó una seña obscena a un joven que se acercó con su celular para cuestionar a Noroña. El momento quedó captado en video y difundido en redes, generando un revuelo entre los usuarios.

Noticia Destacada Gerardo Fernández Noroña es confrontado por estudiantes en la Universidad de Guanajuato: gritos, tensión y reclamos

Así fue como la pareja de Fernández Noroña arremetió contra joven

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Puerta 7 de la Terminal 2. Según se observa en las grabaciones difundidas en plataformas digitales, un joven se aproximó con su teléfono celular al legislador para cuestionarlo por sus viajes y llamarlo "vividor del erario".

Ante los señalamientos y el intercambio verbal mientras continuaban su paso, Emma Ocampo Silva volteó hacia el dispositivo que los filmaba y realizó una seña obscena levantando el dedo medio en dirección al ciudadano, quedando captado en video el tenso momento.

Emma Ocampo Silva levantó el dedo medio hacia la cámara. / Redes.

Tras la circulación del video, Fernández Noroña publicó sus propias grabaciones en redes con el objetivo de mostrar los rostros de las personas que lo encararon, argumentando que habían ocultado su identidad. Asimismo, el senador aprovechó la publicación para retar a un debate público a los empresarios Ricardo Salinas Pliego y Claudio X. González.