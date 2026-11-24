Las lluvias en diferentes municipios de Quintana Roo provocaron inundaciones y diferentes afectaciones para la población, como fue el caso de Cancún y la zona hotelera de este destino turístico.

Caos vial y calles intransitables para los peatones fueron escenas recurrentes este martes, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad ayudó a la población a trasladarse en algunos puntos.

"Ante las condiciones climatológicas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen acciones de proximidad y apoyo a la población, brindando traslado a personas en la bajada de Kabah, hacia la gasolinera, para facilitar su movilidad y reducir riesgos durante las lluvias".

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"Con estas acciones, la Policía reafirma su compromiso de servir, proteger y estar presente cuando más se necesita, priorizando la seguridad y el bienestar de las y los quintanarroenses. Cercanos a la gente, siempre", destacó en una publicación en sus redes sociales la dependencia.

Se pudo ver a las unidades de esta secretaría trasladas a las personas a una gasolinería, en donde podían bajar de las camionetas policiacas de forma más segura.

El pronóstico para los siguientes días sigue contemplando lluvias en la mayor parte de la entidad y de la Península, esto se debe a la entrada del Frente frío número seis.