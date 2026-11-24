Fernando Baeza

Chetumal, Quintana Roo, 24 de noviembre.- Lo que parecía una tarde con lluvia fuerte se convirtió este martes en un chaparrón que cayó sobre el norte de la ciudad. Alrededor de las 17:00 horas comenzó a llover con intensidad en fraccionamientos y colonias como Américas, Flamingos y Pacto Obrero, así como en la localidad de Calderitas, y la precipitación se prolongó por poco menos de una hora.

Aunque el aguacero fue breve, la cantidad de agua que cayó en ese lapso fue suficiente para generar encharcamientos momentáneos en algunos puntos de las zonas mencionadas.

En otras áreas de la capital, la lluvia no se presentó con la misma fuerza. Mientras en el norte el agua cayó de manera copiosa, en otras zonas de la ciudad el evento resultó menos intenso, lo que refleja el carácter puntual de las precipitaciones asociadas al sistema meteorológico actual.

Estas lluvias forman parte de la influencia del Frente Frío número 8, que permanece sobre el Golfo de México e interactúa con sistemas del sureste del país y del Caribe. Esa combinación ha provocado lluvias puntuales intensas en Quintana Roo y Yucatán, por lo que no se descarta que se registren nuevos chubascos en las próximas horas.