La diputada federal de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, rechazó haber arrojado una sustancia en polvo sobre el vestido de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y sugirió que el video viralizado en redes sociales fue manipulado mediante inteligencia artificial (IA).

La diputada se volvió tendencia después de que se compartieran imágenes en donde supuestamente se observa el momento en donde echa un supuesto polvo a la ropa de la gobernadora. Este clip se volvió rápidamente viral y ha generado un gran revuelo entre los usuarios.

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¿Cuál es la postura de Yoloczin Dominguez sobre los supuestos polvos?

La controversia surgió este martes tras la difusión de una grabación correspondiente a la ceremonia del Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre. En las imágenes se observa el momento en que la legisladora abraza a la mandataria estatal y realiza un movimiento con la mano, tras el cual aparece una sustancia blanca sobre la gobernadora.

La diputada federal, Yoloczin Domínguez, echándole polvos “brujería” a la gobernadora, Evelyn Salgado. La santería y otras creencias https://t.co/cNq85XY0RK — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 24, 2026

Ante las especulaciones en plataformas digitales en donde se ha incluido señalamientos de supuesta brujería; Domínguez Serna emitió un comunicado en sus redes sociales con la finalidad de deslindarse de los hechos y reiterar su respeto hacia la titular del Ejecutivo estatal.

"Ante tanta inteligencia artificial, a algunos no les vendría mal un poquito de inteligencia natural. La verdad no necesita efectos especiales", expresó la diputada, quien además calificó los rumores sobre "polvos mágicos" como una situación que le causa "risa y pena", advirtiendo que la política no debe conducirse mediante acusaciones sin fundamento.

A pesar de que la diputada ha negado los hechos, usuarios aseguran que el video es real y no existe alteración. Por otro lado, hasta el cierre de esta nota, la gobernadora no ha emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido.