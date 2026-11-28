Habitantes de la colonia irregular La Concordia, ubicada a un costado de Mártires Antorchista, rechazaron ser invasores y aseguraron contar con respaldo legal y judicial frente al reclamo de ejidatarios de Calderitas por 32 hectáreas en disputa.

El reclamo fue planteado recientemente por el actual comisariado ejidal, Ezequiel Cebas, y por su antecesor, Esaú Medina.

José Santiago, uno de los colonos, sostuvo que quienes viven en el lugar son pobladores pacíficos y posesionarios constituidos ante las autoridades correspondientes.

Calificó de falsa la versión de que los terrenos pertenezcan al ejido de Calderitas. De acuerdo con su testimonio, existen oficios del Registro Agrario Nacional, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Fiscalía que reconocen una colindancia, pero no propiedad ejidal, porque se trataría presuntamente de tierras nacionales.

Los colonos también mostraron un documento que atribuyeron a una resolución judicial, identificada en el testimonio con el número de carpeta auxiliar 148/2026 y dictada por la jueza Ana Elizabeth Duke.

Explicaron que su artículo sexto no autoriza el desalojo generalizado de familias, la demolición de viviendas, el retiro forzoso de pertenencias ni el uso de la fuerza pública para generar una transferencia posesoria respecto de terceros no comprendidos en la resolución.

Con base en ello, afirmaron que no permitirán el ingreso al predio a quienes no presenten una orden o constancia emitida por un juez.

Durante el pronunciamiento, los habitantes relataron que un día antes llegaron al sitio más de cien unidades de corporaciones de seguridad pública municipal y estatal, acompañadas de un camión y de elementos antimotines.

Denunciaron que no se exhibió una orden de desalojo dictada por un juez de distrito. Señalaron que los uniformados pidieron que se retiraran del lugar, permanecieron alrededor de cinco horas sin que un mando se identificara y después se fueron, aunque algunos elementos antimotines quedaron en las inmediaciones.

Los colonos concluyeron con un llamado respetuoso a las autoridades para que intervengan en el conflicto, se respeten sus derechos y garantías individuales, y cualquier actuación de la autoridad se realice estrictamente conforme a la ley, en favor de las familias que buscan permanecer en sus predios.

La postura de los ejidatarios difiere. El 25 de noviembre, decenas de ejidatarios de Calderitas bloquearon el acceso al basurero municipal de Chetumal para exigir la recuperación de 32 hectáreas que consideran propiedad del núcleo agrario y que, aseguran, fueron invadidas por particulares.

Un día después, liberaron la vía tras horas de negociación y se instaló una mesa de diálogo con una comisión ejidal, la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría de Protección al Ambiente y la Fiscalía General del Estado, con el fin de asegurar el predio.