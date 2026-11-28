La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció restricciones a la circulación de grúas industriales y unidades de transporte de carga pesada por carreteras y puentes federales durante las vacaciones de fin de año.

Las disposiciones estarán vigentes del 11 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, conforme al aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF).

La medida tiene como objetivo reducir los riesgos de accidentes y proteger a las familias que se trasladarán por carretera durante las fiestas decembrinas.

¿Qué días estará restringida la circulación de transporte de carga pesada?

Las restricciones aplicarán a las grúas industriales y equipos especiales destinados al traslado de maquinaria u objetos indivisibles de gran peso o volumen que cuenten con permisos especiales expedidos por la SICT.

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Estas unidades no podrán circular en las siguientes fechas:

Diciembre de 2026: 11, 12, 13, 18, 20, 24, 25, 27 y 31.

11, 12, 13, 18, 20, 24, 25, 27 y 31. Enero de 2027: 1, 3 y 6.

¿Qué restricciones aplicarán en las carreteras federales?

Durante los días restantes del periodo vacacional, las unidades deberán ajustarse a los horarios de circulación establecidos por la autoridad federal, los cuales varían según las características de las carreteras de dos o cuatro carriles.

Con estas disposiciones, la SICT busca disminuir los riesgos asociados con la circulación de vehículos de grandes dimensiones durante las jornadas de mayor movilidad carretera, tanto por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo como por el regreso de los vacacionistas.

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