Choque entre un automovilista y un camión del KO’OX provocó congestionamiento vial en la intersección del Circuito Constitución, carretera antigua a Mérida, avenida Álvaro Obregón y Antigua Cooperativa Kalá, entre las colonias Peña, Revolución y Esperanza, donde los daños materiales fueron estimados en más de 30 mil pesos.

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El accidente ocurrió alrededor de las dos y media de la tarde, cuando el conductor de un Volkswagen Gol azul transitaba sobre la carretera antigua a Mérida, con rumbo de la unidad habitacional Colonial Campeche hacia el barrio de Santa Lucía.

Al continuar su marcha hacia la avenida Obregón, el conductor del Volkswagen indicó que no pudo evitar colisionar contra el camión del KO’OX, con número económico 19, cuyo operador salió del Circuito Constitución, procedente de la colonia Plan Chac y con dirección al Centro de la ciudad.

A consecuencia del encontronazo, al automóvil Gol se le abolló la salpicadera delantera izquierda y se le quebró un faro, mientras que al camión del transporte público se le dañaron la parrilla del costado izquierdo, la salpicadera del motor y la defensa trasera.

Durante cerca de una hora se vio afectado el tránsito vehicular, hasta que agentes de la Policía Estatal ordenaron a los conductores retirar y estacionar las unidades Volkswagen y del KO’OX.

Posteriormente, los involucrados dialogaron y llegaron a un acuerdo para el pago de los daños materiales ante peritos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), por lo que evitaron que el caso fuera turnado a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

JGH