La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) anunció acuerdos con el Gobierno federal para reforzar la seguridad carretera, combatir el robo y la extorsión al autotransporte, así como mejorar las condiciones de las autopistas del país.
Mediante un comunicado difundido este miércoles 18 de noviembre, el organismo empresarial informó que las medidas fueron acordadas en mesas de trabajo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Gobernación (Segob), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y autoridades federales de seguridad.
En las reuniones también participaron la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).
Gobierno y transportistas acuerdan acciones contra robos en carreteras
La Concamin detalló que se establecerán mesas periódicas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) para atender los delitos que afectan a los transportistas.
Entre las medidas destaca la creación de un canal directo para denunciar robos y extorsiones, con seguimiento hasta la integración de las carpetas de investigación.
También se realizarán trabajos de inteligencia por corredor logístico, mientras que la FGR establecerá criterios homologados para presentar denuncias, liberar unidades y atender posibles abusos en carretera.
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¿Qué pasará con los baches y las carreteras dañadas?
En materia de infraestructura, el sector industrial entregará un diagnóstico de carreteras deterioradas, baches y puntos considerados críticos para la circulación.
La organización explicó que los baches que no sean atendidos en un plazo de 72 horas serán reportados a la SICT, para solicitar la intervención de los centros correspondientes.
El acuerdo también contempla mejorar la operación de las casetas para reducir los tiempos de espera.
Capufe trabaja en la interoperabilidad del telepeaje con la autopista México-Toluca y en un programa piloto de cobro digital en Tlalpan y Tepotzotlán.
Transportistas revisarán regulación y jornadas laborales
La Concamin informó que también se instalarán mesas técnicas con la Dirección General de Autotransporte Federal para revisar la autorregulación, las disposiciones estatales y municipales, así como la placa federal para transporte privado.
Además, se contempla publicar en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de autorregulación del autotransporte federal.
En materia laboral, la SICT y Gobernación acompañarán al sector en conversaciones con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre el registro de las jornadas de los operadores.
Finalmente, la próxima reunión de seguimiento entre autoridades y representantes del autotransporte está prevista para el 27 de noviembre, cuando se revisarán los avances de los compromisos establecidos.
IO