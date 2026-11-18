La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) anunció acuerdos con el Gobierno federal para reforzar la seguridad carretera, combatir el robo y la extorsión al autotransporte, así como mejorar las condiciones de las autopistas del país.

Mediante un comunicado difundido este miércoles 18 de noviembre, el organismo empresarial informó que las medidas fueron acordadas en mesas de trabajo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Gobernación (Segob), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y autoridades federales de seguridad.

En las reuniones también participaron la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

Gobierno y transportistas acuerdan acciones contra robos en carreteras

La Concamin detalló que se establecerán mesas periódicas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) para atender los delitos que afectan a los transportistas.

Entre las medidas destaca la creación de un canal directo para denunciar robos y extorsiones, con seguimiento hasta la integración de las carpetas de investigación.

También se realizarán trabajos de inteligencia por corredor logístico, mientras que la FGR establecerá criterios homologados para presentar denuncias, liberar unidades y atender posibles abusos en carretera.

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¿Qué pasará con los baches y las carreteras dañadas?

En materia de infraestructura, el sector industrial entregará un diagnóstico de carreteras deterioradas, baches y puntos considerados críticos para la circulación.

La organización explicó que los baches que no sean atendidos en un plazo de 72 horas serán reportados a la SICT, para solicitar la intervención de los centros correspondientes.

El acuerdo también contempla mejorar la operación de las casetas para reducir los tiempos de espera.

Capufe trabaja en la interoperabilidad del telepeaje con la autopista México-Toluca y en un programa piloto de cobro digital en Tlalpan y Tepotzotlán.

Transportistas revisarán regulación y jornadas laborales

La Concamin informó que también se instalarán mesas técnicas con la Dirección General de Autotransporte Federal para revisar la autorregulación, las disposiciones estatales y municipales, así como la placa federal para transporte privado.

Además, se contempla publicar en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de autorregulación del autotransporte federal.

#COMUNICADO Ciudad de México, 18 de noviembre de 2026 Bol. 17 #CONCAMIN Y GOBIERNO DE MÉXICO, @GobiernoMX, FORTALECEN ACUERDOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y OPERACIÓN DEL AUTOTRANSPORTE La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, avanza en una agenda de trabajo en conjunto con la participación de la @CANAPAT, la @ANTPMexico y la @CONATRAM_Mexico, se mantienen mesas de trabajo con la @SICTmx, la @SEGOB_mx, @CAPUFE, la @SSPCMexico, la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) y la @FGRMexico, en las que se han establecido acuerdos y mecanismos de seguimiento para atender las necesidades de usuarios y operadores. En materia de seguridad carretera, se acordó establecer mesas periódicas con la SSPC, la Guardia Nacional y la FGR, con el propósito de dar seguimiento puntual a los compromisos y fortalecer las acciones contra el robo y la extorsión al autotransporte. Entre las medidas destaca la creación de un canal directo para reportar estos delitos, con seguimiento hasta la integración de las carpetas de investigación, así como el desarrollo de trabajos de inteligencia por corredor logístico. Asimismo, la FGR establecerá criterios homologados para la presentación de denuncias y la liberación de unidades, además de atender los casos documentados de abusos en carretera. Respecto a la infraestructura carretera, el sector industrial entregará un diagnóstico de tramos deteriorados, baches y puntos críticos que requieren atención. Se acordó que aquellos baches que no sean atendidos en un plazo de 72 horas serán reportados a la SICT para la intervención de sus centros correspondientes. Para mejorar la movilidad y reducir los tiempos de espera en casetas, CAPUFE avanza en la interoperabilidad del telepeaje con la autopista México–Toluca, así como en un programa piloto de cobro digital en Tlalpan y Tepotzotlán. También difundirá los alcances del seguro del usuario mediante información en cabinas, boletos de peaje y comunicados. En el ámbito regulatorio, se realizarán mesas técnicas con la Dirección General de Autotransporte Federal para abordar temas de autorregulación, sobrerregulación estatal y municipal, así como lo relacionado con la placa federal para el transporte privado. De igual manera, se contempla la publicación en el DOF los lineamientos de autorregulación del autotransporte federal. En cuanto a la agenda laboral, la SICT y la SEGOB acompañarán al sector en una mesa de diálogo con la STPS, para analizar lo relacionado con el registro de la jornada laboral de los operadores. Como parte de los compromisos, se acordó mantener reuniones mensuales de seguimiento con la SICT y la SEGOB, la próxima sesión está prevista para el 27 de noviembre. Adicionalmente, Gobernación pondrá a disposición del sector a sus delegados estatales para facilitar la atención de las problemáticas en las distintas regiones del país. El diálogo permanente, acompañado de acuerdos concretos y resultados medibles, es la vía para construir un autotransporte más seguro, ágil y eficiente. — CONCAMIN (@CONCAMIN) November 18, 2026

En materia laboral, la SICT y Gobernación acompañarán al sector en conversaciones con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre el registro de las jornadas de los operadores.

Finalmente, la próxima reunión de seguimiento entre autoridades y representantes del autotransporte está prevista para el 27 de noviembre, cuando se revisarán los avances de los compromisos establecidos.

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