Ejidatarios del sur de Quintana Roo acuden a la SICT para exigir el pago por tierras afectadas hace 53 años

Ejidatarios de diversas zonas de la Ribera del Río Hondo y comunidades cercanas se concentraron en la entrada de las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Chetumal. Una comisión de 40 personas ingresó al inmueble para sostener un diálogo con las autoridades, mientras el resto de los asistentes permaneció en el acceso.

Joaquín Morales, subdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que en el sitio se desplegó una fuerte presencia policial con el propósito de brindar seguridad tanto a los asistentes como a quienes circulan por la zona.

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David Estévez Gamboa, presidente nacional de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), aclaró que la visita no constituye una manifestación ni un plantón, sino una gestión pacífica.

Explicó que el objetivo es verificar si la SICT ya realizó el pago correspondiente al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) por el avalúo de tierras ejidales que resultaron afectadas hace 53 años con la construcción de carreteras.

El dirigente señaló que este reclamo histórico involucra a más de 200 ejidos, entre ellos el de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

El reclamo involucra a más de 200 ejidos del país, de los cuales cerca de la mitad se ha sumado a la organización para exigir el pago / Fernando Baeza

De acuerdo con su exposición, cerca del 50 por ciento de esos núcleos agrarios se ha sumado a la organización para exigir un pago justo por los terrenos ocupados, y las gestiones registran un avance del 90 por ciento.

Estévez Gamboa advirtió que el movimiento de transportistas y campesinos se encuentra “a un minuto” de convocar a una movilización nacional, en lo que describió como la “tercera llamada”, si no se cumplen los acuerdos pactados previamente con la Secretaría de Gobernación. Indicó que, a diferencia de la protesta anterior, que abarcó 28 estados, en esta ocasión se sumarían también Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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El representante también habló de la situación del sector agrícola en la región. Denunció la falta de apoyos y de precios de garantía para productos como el maíz y el frijol, lo que, según dijo, mantiene a diversas empresas al borde del cierre por falta de rentabilidad. Añadió que existen problemáticas en el sector salud, entre ellas el desabasto de medicamentos.

Finalmente, precisó que, aunque es dirigente nacional y no es originario de Quintana Roo, la ANTAC es una asociación multisectorial que agrupa no solo a transportistas, sino también a campesinos, ganaderos y pescadores de distintos puntos del país.