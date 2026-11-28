La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a tres personas, entre ellas dos menores de edad, quienes salieron de un domicilio del barrio de Santa Lucía, en la capital campechana, y hasta el momento no han regresado.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la dependencia, se trata de Erika Yazmín y Esmeralda Muñoz Vázquez, así como de los menores Dariel Damián Muñoz, de dos años y seis meses, y Everly Alejandra Damián Muñoz, de ocho meses.

Según el reporte, las personas salieron de su domicilio el 24 de noviembre de 2026, entre las 20:00 y las 21:00 horas, aproximadamente. Desde entonces se desconoce su paradero.

Son cuatro personas, no tres: dos mujeres y dos menores de edad. La ficha también proporciona sus características físicas para facilitar su identificación.

Erika Yazmín es descrita como una mujer de complexión delgada, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, tez blanca, cabello ondulado castaño oscuro y ojos café claros. Tiene un lunar debajo de la barbilla, del lado derecho, pecas en el rostro y varios tatuajes, entre ellos una constelación en el hombro izquierdo y un corazón pequeño en el derecho.

Esmeralda Muñoz Vázquez mide aproximadamente 1.75 metros, es de complexión delgada, tez clara, cabello lacio castaño y largo. Tiene un lunar en la mejilla derecha, además de tatuajes de un gato en la muñeca izquierda y el nombre «Esmeralda» en el antebrazo izquierdo.

La menor Everly Alejandra tiene ocho meses, mide aproximadamente 60 centímetros, es de complexión delgada, tez blanca, cabello negro y lacio, ojos café oscuros y un lunar en la mejilla izquierda. Por su parte, Dariel Damián, de dos años y seis meses, mide alrededor de 70 centímetros, tiene cabello negro y corto, ojos café claros y un lunar a la altura de la oreja izquierda.

La FGECAM pidió a la población que, en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero, se comunique al 981 81-1-94-00 o la comparta con las autoridades correspondientes.

JGH