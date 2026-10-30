Detienen en Florida a la conductora de televisión Inés Gómez Mont

La tarde de este viernes 30 de octubre de 2026, se confirmó la detención de la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, quien fue capturada en Florida, Estados Unidos, luego de estar prófuga de la justicia mexicana por cinco años.

Tras su detención por las autoridades de Estados Unidos, no se han revelado más detalles sobre su captura, por lo que se desconocen las circunstancias y si va a ser extraditada a México para enfrentar a la justicia.

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¿Cuáles son los cargos de Inés Gómez Mont en México?

En México, Inés Gómez Mont tiene una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, los cuales han sido investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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Por el momento, se espera que en las próximas horas las autoridades mexicanas fijen una postura sobre su detención y posible extradición a México, donde podría quedar a disposición de un juez federal para determinar su situación jurídica.

La conductora de televisión estaba prófuga de la justicia desde octubre de 2021, aunque tenía una ficha roja de Interpol, la cual se encontraba activa en más de 190 países, la cual había sido suspendida hace poco.

El esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido el pasado 24 de septiembre de 2025 en Miami, Florida, por autoridades migratorias.

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