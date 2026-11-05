Mérida estrena reglamento de bienestar animal: habrá sanciones por maltrato y restricciones para tener mascotas

Mérida dio un paso firme en favor del bienestar animal con el nuevo Reglamento para la Protección y Bienestar de la Fauna del Municipio de Mérida, resultado del trabajo conjunto entre asociaciones civiles, personas rescatistas, médicos veterinarios, universidades, instituciones de gobierno y ciudadanía, informó la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada.

De acuerdo con la Alcaldesa, durante las mesas de trabajo y la consulta pública se recibieron 518 propuestas y observaciones que fueron incorporadas al documento.

La normativa contempla sanciones para quienes incurran en maltrato o crueldad animal, fortalece las atribuciones de la Unidad de Protección Animal y establece un procedimiento ante un Juez Cívico Calificador especializado en fauna.

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También crea un padrón de personas sancionadas, quienes tendrán restricciones para mantener animales durante el periodo correspondiente.

Entre las nuevas disposiciones se encuentran las obligaciones de proporcionar alimentación, atención veterinaria, vacunas, desparasitación y espacios adecuados a los animales de compañía.

También se establece que deberán permanecer bajo supervisión y utilizar correa en la vía pública.

El reglamento incorpora un modelo de atención para perros y gatos que incluye registro municipal gratuito, campañas de esterilización y vacunación, adopciones y participación de comités vecinales, además de regular progresivamente la cría y comercialización de estas especies.

Cobertura a toda la fauna

La normativa amplía la protección a la fauna silvestre y urbana, incluidas zarigüeyas, loros, reptiles y diversas aves. Asimismo, contempla restricciones progresivas al uso de pirotecnia en zonas sensibles para los animales, prohíbe entregar ejemplares como premios, rifas o promociones y establece medidas de protección durante emergencias y desastres.

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También reconoce la labor de albergues, hogares temporales y personas rescatistas, quienes podrán participar en las acciones municipales de atención animal.

Respecto a los caballos utilizados en el servicio de calesas, Patrón Laviada indicó que continuarán bajo vigilancia especializada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY.

La administración municipal indicó que plantea evitar la incorporación de nuevos ejemplares y avanzar gradualmente hacia alternativas para este servicio.

Aunque el reglamento establece nuevas obligaciones y mecanismos de sanción, su alcance dependerá de la capacidad de las autoridades para supervisar su cumplimiento y atender los reportes de maltrato.