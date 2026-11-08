DEA destaca coordinación con México tras la detención “El R2” en Jalisco.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reconoció la colaboración estratégica y el trabajo conjunto de las fuerzas del orden de México tras la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, presunto líder del grupo criminal “Los Rs”, célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue por medio de un mensaje compartido en sus redes sociales que el director de la DEA, Terry Cole, destacó públicamente el valor del trabajo conjunto con las fuerzas del orden de México, subrayando la importancia del intercambio recíproco de inteligencia en la localización y aprehensión de objetivos prioritarios transnacionales.

@DEAHQ remains steadfast in our commitment to providing our international partners @OHarfuch @SSPCMexico @SEMAR_mx @Sedenahn with vital intelligence, strengthening our collective efforts to identify, target, and dismantle the criminal organizations threatening our communities and national security. @TheJusticeDept @HSTaskForce — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 8, 2026

Tras confirmarse la captura, el director de la DEA, encomió la respuesta activa de la SEMAR y de las autoridades mexicanas. Cole enfatizó que la neutralización de liderazgos como el de “El R2” demuestra la efectividad cuando existe fluidez y confianza en el trabajo conjunto de inteligencia entre ambos países.

El operativo táctico fue encabezado por fuerzas federales, destacando la Secretaría de Marina (SEMAR) a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales. La intervención derivó en un enfrentamiento armado entre los efectivos federales y el grupo delictivo. El operativo concluyó con un saldo de 20 personas detenidas en total, entre las que se encuentra "El R2".

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