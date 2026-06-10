¿Granja de cocodrilos en Tenabo? Ejidatarios analizan proyecto de UMA para criar especies silvestres

Ejidatarios de Tenabo fueron invitados a participar en un proyecto para la creación de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), que permitiría el aprovechamiento sustentable y la conservación de especies como venados, tepezcuintles, cocodrilos y pavos ocelados.

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La propuesta fue presentada por Sergio Padilla, quien explicó los beneficios ambientales y económicos que podría representar el establecimiento de una UMA en la zona costera del municipio.

Por su parte, el comisario ejidal Armando Sansores Pech informó que la iniciativa será sometida a consideración de la asamblea ejidal para determinar si cuenta con el respaldo de los productores y puede avanzar a la siguiente etapa.

Los ejidatarios consideraron que la propuesta representa una oportunidad para aprovechar de manera responsable los recursos naturales de la región, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El proyecto contempla especies como venados, tepezcuintles, cocodrilos y pavos ocelados. / Jorge Amado Caamal

Explicaron que, para concretar un proyecto de esta naturaleza, será necesario realizar estudios de impacto ambiental, verificar la viabilidad del terreno y garantizar que el aprovechamiento de las especies se realice bajo criterios de sustentabilidad.

Asimismo, señalaron que la cercanía con la costa y la disponibilidad de terrenos podrían favorecer el desarrollo de espacios destinados a la conservación y reproducción de fauna silvestre.

Los promotores del proyecto destacaron que una UMA también contribuiría a la protección de especies y hábitats naturales, además de generar beneficios económicos a largo plazo para los propietarios de las tierras involucradas.

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Durante la reunión se recordó que, décadas atrás, Tenabo contó con una granja camaronícola cercana a la costa que generaba empleos y actividad económica, pero que fue destruida por el impacto de un huracán y posteriormente quedó en el abandono.

Ante ello, el comisario ejidal consideró que la creación de una UMA podría convertirse en una nueva alternativa de desarrollo para el municipio, aunque reiteró que la decisión final dependerá de la aprobación de la asamblea ejidal y de los estudios técnicos correspondientes.

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JGH