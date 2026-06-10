Susto en Bécal: Enorme boa provoca apagón tras electrocutarse en cables de alta tensión

Una boa de más de dos metros de longitud causó sorpresa entre vecinos del barrio Fátima luego de quedar enredada en cables de alta tensión y morir electrocutada, incidente que además provocó un breve apagón en esa zona de la junta municipal de Bécal.

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Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, a espaldas de la escuela primaria Estado de Campeche, donde habitantes observaron al reptil desplazándose sobre el tendido eléctrico.

Debido a la altura, los vecinos no lograban identificar con certeza la especie de la serpiente. Sin embargo, al hacer contacto entre dos líneas eléctricas, el animal recibió una descarga que terminó por electrocutarlo y hacerlo caer al pavimento.

La escena generó momentos de tensión entre vecinos, padres de familia y estudiantes que se encontraban cerca del lugar, especialmente por la cercanía con el plantel educativo.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores, más allá de la interrupción momentánea del servicio eléctrico en el sector.

Tras el reporte ciudadano, voluntarios dedicados al rescate de fauna acudieron al sitio para retirar al ejemplar, que superaba los dos metros de longitud. Posteriormente, colocaron el cuerpo del animal en una bolsa y lo trasladaron fuera de la zona urbana.

Vecinos señalaron que no es común observar serpientes de ese tamaño dentro de áreas habitadas, por lo que el hecho causó gran impacto y curiosidad entre la población.

Finalmente, se recomendó a la ciudadanía reportar de inmediato la presencia de fauna silvestre para que personal capacitado intervenga de manera segura y evite riesgos para las personas y los propios animales.

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JGH