Camioneta de Quintana Roo provoca percance con taxi en Escárcega

Un accidente de tránsito que dejó únicamente daños materiales se registró la tarde de este martes en el cruce de la avenida Héctor Pérez Martínez y la calle 55 de la colonia Unidad, Esfuerzo y Trabajo 1, donde se vieron involucrados una camioneta y un taxi.

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En el percance participó una camioneta JAC Frison color negro, con placas del estado de Quintana Roo, así como un automóvil Chevrolet Spark habilitado como taxi, identificado con el número económico TX-7332.

De acuerdo con datos recabados en el lugar, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:20 horas, cuando el taxi circulaba con preferencia sobre la avenida Héctor Pérez Martínez en dirección al centro de la ciudad.

Al llegar al cruce con la calle 55, la camioneta salió de manera repentina sin respetar el alto obligatorio, cortándole la circulación al vehículo de transporte público y provocando la colisión.

Afortunadamente, el taxi no transportaba pasajeros al momento del accidente y no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales.

Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y evitar otro percance mientras realizaban las diligencias correspondientes.

Tras dialogar, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños y posteriormente acudieron a las instalaciones de Seguridad Pública para firmar la documentación correspondiente y deslindar responsabilidades.

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JGH