Presidenta Sheinbaum anuncia reunión con gasolineros para para costo del diésel

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el acuerdo alcanzado con la Asociación de Bancos de México y empresas de vales para evitar incrementos en el precio de la gasolina y el diésel, en medio de presiones internacionales sobre los energéticos.

Durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que esta medida forma parte de una estrategia integral para proteger la economía de las familias.

¿Por qué subieron los combustibles a nivel internacional?

Sheinbaum señaló que el conflicto en Medio Oriente provocó un aumento en el precio del petróleo, que pasó de niveles cercanos a 60 dólares por barril a más de 100 dólares.

Este contexto impacta directamente en México, ya que los precios de la gasolina y el diésel están ligados al mercado internacional, pese a que el país cuenta con producción propia.

Indicó que, sin intervención del gobierno, el litro de gasolina podría superar los 30 pesos, mientras que el diésel alcanzaría hasta 35 o 36 pesos.

Noticia Destacada Precio de gasolina hoy: Magna en 23.67 pesos y diésel en 28.22, reporta Profeco

Acuerdo con bancos y empresas de vales

Ante este escenario, el gobierno federal impulsó un acuerdo con instituciones financieras y empresas de vales para reducir comisiones en pagos digitales.

El objetivo es disminuir costos operativos en gasolineras y evitar que estos se trasladen al consumidor final.

La presidenta destacó que esta acción se suma a los subsidios que ya aplica el gobierno, los cuales representan un apoyo semanal de miles de millones de pesos para contener los precios.

Reunión con gasolineros para bajar el diésel

Sheinbaum anunció que este martes 28 de abril sostendrá una reunión con empresarios gasolineros para analizar medidas adicionales que permitan reducir aún más el precio del diésel.

Subrayó que este combustible es clave para el transporte de mercancías, por lo que su costo influye directamente en los precios de productos básicos.

Beneficio para toda la población

La presidenta enfatizó que mantener estables los precios de los combustibles beneficia a toda la población, incluso a quienes no cuentan con vehículo.

Explicó que el diésel es utilizado por camiones de carga, por lo que cualquier incremento impacta en la cadena de suministro y en el costo final de alimentos y servicios.

#MañaneraDelPueblo. Mañana se reúne la presidenta @Claudiashein con los gasolineros para disminuir más el precio del diésel y “estamos trabajando para que no aumente el precio de los combustibles”. pic.twitter.com/JuciWam4eL — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 27, 2026

Estrategia para contener la inflación

El acuerdo anunciado busca evitar efectos inflacionarios derivados del aumento en los energéticos.

Sheinbaum reiteró que la política del gobierno es trabajar en conjunto con el sector privado para estabilizar los precios y, en la medida de lo posible, reducirlos.

Además, adelantó que se continuará impulsando el uso de pagos digitales en gasolineras como parte de una estrategia para reducir costos y mejorar la eficiencia en el sector.

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