Con más de 200 médicos, el nuevo Hospital O’Horán de Mérida prepara su apertura para el 17 de mayo

A pocos días de su inauguración oficial, agendada para el próximo mes de mayo, el nuevo Hospital Regional Dr. Agustín O’Horán ya cuenta con más de 200 médicos que formarán parte de la plantilla que operará en el nosocomio, el cual ha sido catalogado como el mejor equipado tanto del Sureste de México como de Centroamérica.

El secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer Gamboa, ha confirmado que se tiene un avance del 95 por ciento en la obra, la cual estará lista para el 17 de mayo.

Sobre los avances finales, el funcionario puntualizó que “se están realizando pruebas al equipamiento médico, que es de alta gama”.

También adelanto que se tiene una plantilla de arranque de más de 200 personas trabajando en el nuevo O’Horán, entre ingenieros, biomédicos, médicos, que están probando todo y preparando la apertura para el 17 de mayo, “como adelantó la Presidenta y el Gobernador”.

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Alcocer Gamboa mencionó que hasta ahora los planes se mantienen de acuerdo a lo anunciado, por lo que la visita de Claudia Sheinbaum a Yucatán –dentro de unas semanas– será con el propósito de encabezar la apertura del hospital.

Traslado de pacientes

Entre los cambios que formarán parte de la reestructuración del nuevo nosocomio está la llegada de los servicios de atención a pacientes de oncología pediátrica, que serán trasladados desde la vieja sede del O’Horán. Acotó que sólo oncología radiante permanecerá en el hospital de la Avenida Itzaes.

Sobre esta misma línea, añadió que se mantendrá la comunicación con asociaciones que ayudan a los pacientes oncológicos, como la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc,) para que continúen con su labor de apoyo a las infancias que batallan contra esa enfermedad.

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Red de salud

Otro de los ajustes previos al inicio de operacones del nuevo O’Horán, fue el acercamiento de las autoridades con el Hospital de la Amistad Corea-México. Aunque en las últimas semanas corrió la versión de un posible cese de operaciones, el titular de la SSY confirmó que esta posibilidad nunca estuvo sobre la mesa.

Sin embargo, aclaró, era necesario coordinar el trabajo con este recinto médico para garantizar una mejor atención a los pacientes.

”El objetivo es que se integre a la red de hospitales, es decir, que no duplique los mismos servicios con el Hospital O’Horán, debido a que en las nuevas instalaciones tienen más tecnología para brindar una mejor atención a la población que lo requiera.

Además, el titular de la SSY destacó que, con toda la inversión que se le va a realizar, el Hospital de la Amistad será parte del complejo Ciudad Salud, en el Sur de la capital yucateca, junto con el Materno Infantil y el Hospital de Salud Mental”, concluyó el funcionario.