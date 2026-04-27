“Faltaba un fármaco clave para la presión”, señala Sheinbaum Pardo tras acusaciones de desabasto de medicamentos en Hidalgo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a los señalamientos sobre desabasto de medicamentos en centros de salud de Tenango de Doria, Hidalgo, tras una denuncia ciudadana realizada durante su visita al municipio el pasado fin de semana.

Durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la situación se detectó directamente en el evento, cuando habitantes señalaron la falta de medicamentos, principalmente en tratamientos para adultos mayores.

¿Qué pasó con el desabasto de medicamentos en Hidalgo?

Sheinbaum relató que, tras escuchar las quejas, decidió acudir personalmente a un centro de salud en la zona para verificar la situación.

Ahí se identificó que el problema principal era la falta de un medicamento específico utilizado para tratar la presión arterial. Aunque existen alternativas, ese fármaco en particular tenía un nivel de existencia mínimo.

La presidenta indicó que solo había una caja disponible, lo que evidenció un problema puntual en la cadena de suministro.

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Justificación del desabasto en Tenango de Doria

La mandataria explicó que el desabasto se debe a dificultades en el suministro de ese medicamento específico, no a una falta generalizada de insumos médicos.

Además, destacó que el estado de Hidalgo presenta condiciones geográficas complejas, con miles de comunidades dispersas, muchas de ellas con menos de 500 habitantes, lo que dificulta la distribución eficiente de medicamentos.

Acciones del gobierno tras la denuncia

Sheinbaum informó que instruyó a Birmex enviar de inmediato el medicamento faltante, junto con otros insumos, para cubrir el 20 por ciento pendiente en centros de salud y hospitales.

Detalló que durante la semana se desplegarán las llamadas “Rutas de la Salud” para abastecer las unidades médicas en todo el estado.

Objetivo: cobertura total de medicamentos

La presidenta reconoció que actualmente se ha alcanzado un abasto cercano al 80 por ciento, pero subrayó que el objetivo es llegar al 100 por cienti.

Señaló que este tipo de situaciones permite identificar fallas específicas en el sistema y corregirlas de forma inmediata.

El gobierno federal aseguró que continuará con el monitoreo del suministro en Hidalgo para garantizar que los medicamentos lleguen a todas las comunidades, sin excepción.

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