¿Cordonazo de la Santa Cruz? Prevén lluvias fuertes y posible granizo en Yucatán

Del sábado 2 al martes 5 de mayo se prevé un incremento significativo en el potencial de lluvias en Yucatán, con mayor intensidad durante las tardes y noches, informó el Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

Los mayores efectos se anticipan en municipios del noreste, centro y sureste del estado, donde además podrían presentarse tormentas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en zonas localizadas.

De acuerdo con el director general de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, estas condiciones estarán asociadas, en una primera etapa, a la interacción de una vaguada inducida por la cercanía de un sistema frontal en niveles medios y altos de la atmósfera. Posteriormente, a partir del domingo 3 y hasta el martes 5, se espera el establecimiento de un sistema de baja presión con características estacionarias sobre la Península de Yucatán, lo que favorecerá la persistencia de lluvias y tormentas.

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El funcionario explicó que la combinación de un ambiente térmicamente inestable, caracterizado por temperaturas elevadas en superficie, incrementará la probabilidad de actividad eléctrica y otros fenómenos asociados.

A pesar de las precipitaciones, las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas de entre 33 y 40 grados Celsius, por lo que continuará el ambiente caluroso.

Ante este panorama, Procivy recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas, no transitar por zonas inundadas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Asimismo, exhortó a extremar precauciones al conducir debido al pavimento mojado y la posible reducción de visibilidad.