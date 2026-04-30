Quintana Roo se ubica en el penúltimo lugar en desempeño económico

A pesar de ser uno de los destinos turísticos más importantes del país, Quintana Roo se ubicó en el penúltimo lugar entre los estados con menor crecimiento económico al cierre de 2025, al registrar una contracción de -6.1 por ciento, solo por debajo de Coahuila, con -4.1 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la actividad económica estatal.

Al cierre de los reportes trimestrales del año pasado, la economía de Quintana Roo descendió 6.1 por ciento en comparación con el 17.0 por ciento registrado en el mismo periodo del año anterior, lo que contrasta con la imagen de un estado dinámico en materia económica y turística.

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“El cuarto trimestre de 2025, la actividad económica de Quintana Roo mostró un decremento anual de 6.1 por ciento, resultado de la contracción de las actividades secundarias y terciarias, de 27.8 y 2.2 por ciento, respectivamente”, señaló el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), el cual ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país.

El sector primario, encargado de la explotación directa de recursos naturales para la obtención de materias primas destinadas tanto al consumo directo como a su transformación en otros sectores, incluye actividades como agricultura, ganadería, caza, pesca, apicultura, silvicultura y minería.

Este sector, esencial para la satisfacción de necesidades básicas de alimentación y materiales, registró un ligero crecimiento de 1.2 por ciento.

La dependencia del turismo hace a la entidad más vulnerable ante su desaceleración, ya que más del 85% de su actividad financiera proviene de esta industria / Rodolfo Flores

Estos resultados colocan a Quintana Roo en el penúltimo lugar a nivel nacional, especialmente en el sector secundario, que abarca actividades como minería, manufactura, construcción y electricidad.

Por otra parte, el estado concentra gran parte de su actividad en el sector terciario, es decir, los servicios, particularmente el turismo. Las variaciones en la dinámica de este sector influyen de manera significativa en el desempeño económico del estado.

En la entidad se estimó una población total de un millón 905 mil 221 personas, de las cuales 995 mil 826 integran la población económicamente activa, informó el coordinador general del organismo en la entidad, Julián Alberto Euán Ramírez.

Precisó que en la entidad el 3.9 por ciento labora en el sector primario, el 16.2 en el secundario y el 79.7 en el terciario, principalmente en actividades relacionadas con los servicios.

Para el presidente de Empresarios por Quintana Roo, Sergio León Cervantes, los datos del Inegi son claros y no pueden ignorarse.

“Aquí hay que entender algo más profundo: esto no es una crisis coyuntural, es una señal estructural, porque Quintana Roo depende en más del 85 por ciento del sector servicios, es decir, del turismo, y lo preocupante es que incluso el sector terciario, que normalmente nos sostiene, también mostró retrocesos. Esto significa que no estamos creciendo ni siquiera en lo que somos buenos”, señaló.

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El presidente del Grupo Cancún, Abelardo Vara Rivera, destacó la falta de apoyo del gobierno para la promoción turística. “De eso dependemos y en eso vamos, lamentablemente, a la baja en ocupación y tarifa”, apuntó.

A nivel nacional, el Inegi muestra que varias entidades registraron avances importantes.

Estados como Sinaloa, Hidalgo y Nayarit encabezaron el crecimiento anual, con incrementos de hasta 12.0 por ciento en el caso de Sinaloa.

En términos trimestrales, Nayarit, Oaxaca e Hidalgo también destacaron con aumentos superiores al 4 por ciento, mientras que algunas regiones del país mantuvieron un ritmo de expansión sólido, la península de Yucatán presentó un comportamiento más débil.