SEP analiza posible cambio al calendario escolar por CNTE, calor y Mundial: esto dijo Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el Gobierno federal analiza posibles ajustes al calendario escolar en distintas entidades del país, en medio de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), condiciones climáticas extremas y otros factores como la organización del Mundial.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SEP explicó que actualmente se mantiene diálogo permanente con el magisterio, al tiempo que se evalúan solicitudes específicas de algunos estados para modificar el ciclo escolar 2025-2026.

¿Habrá adelanto en el cierre del ciclo escolar?

Delgado señaló que, por ahora, no hay una decisión definitiva sobre un posible adelanto del cierre del ciclo escolar, pero confirmó que el tema está en análisis.

Explicó que será la próxima semana cuando se realice una reunión nacional con secretarios de Educación estatales para revisar de manera conjunta las propuestas.

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Indicó que algunas entidades han planteado ajustes derivados de las altas temperaturas, mientras que otras consideran esquemas alternativos como clases en línea o modificaciones en los periodos escolares.

¿Qué estados han planteado cambios?

El funcionario mencionó que estados como Jalisco y Nuevo León han propuesto alternativas específicas. En el caso de Jalisco, se analiza migrar temporalmente a clases en línea, mientras que en Nuevo León se evalúan ajustes en el calendario para reducir afectaciones por el calor.

Delgado subrayó que las autoridades estatales tienen la facultad de realizar modificaciones, pero estas deben revisarse en coordinación con la federación para garantizar un criterio uniforme.

Diálogo con la CNTE y demandas magisteriales

Respecto a las protestas de la CNTE, el secretario informó que se mantiene comunicación con los docentes y que incluso se prevé recibir su pliego petitorio en los próximos días, en conjunto con la Secretaría de Gobernación.

Aunque reconoció el derecho a la manifestación, reiteró que el diálogo es la vía para atender sus demandas sin afectar el desarrollo del ciclo escolar.

#MañaneraDelPueblo | El titular de la @SEP_mx, @mario_delgado, informó que el viernes 1 primero de mayo recibirá, junto con la titular de la @SEGOB_mx, a los maestros para que entreguen su pliego petitorio, y adelantó que el 7 de mayo tendrá una reunión con todos los secretarios… pic.twitter.com/DTkTP41qAS — Canal Catorce (@canalcatorcemx) April 30, 2026

¿Cuándo se tomará una decisión?

Mario Delgado adelantó que será la próxima semana cuando se tenga una definición sobre posibles ajustes al calendario, tras evaluar las condiciones en cada estado y las propuestas presentadas.

El análisis incluye factores como clima, logística educativa y eventos internacionales, en un contexto donde la SEP busca equilibrar el cumplimiento académico con el bienestar de estudiantes y docentes.

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