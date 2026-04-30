Detienen a sujeto que agredió a una mujer en un camión de Cancún

El presunto responsable de la agresión que sufrió una mujer en el interior de un autobús de transporte público fue detenido por policías municipales horas después de los hechos, cuando circulaba en una motocicleta y tenía varias dosis de droga.

Las primeras versiones señalaron que la detención se realizó de manera tardía, debido a que los policías que intervinieron inicialmente, no detuvieron al agresor, porque al momento de su llegada éste era golpeado por varias personas que impidieron que continuara la agresión contra la agraviada.

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Sin embargo, la difusión en redes sociales de un video donde se apreció cómo jaló del cabello y golpeó en el rostro a una pasajera, con la intención de bajarla del autobús, provocó la reacción de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito.

La corporación informó cerca de la medianoche del miércoles que, en relación con un hecho que circula en redes sociales, los policías detuvieron a la persona presuntamente responsable de la agresión física en contra de una usuaria del transporte publico en la avenida Tulum.

El hombre fue detenido con posesión de sustancias ilícitas / Especial

El detenido, identificado como Guillermo Ramón “N”, tenía en su poder presuntas sustancias ilícitas y por este motivo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), para ser investigado también por la agresión contra la mujer.

La víctima en este caso no fue localizada por los policías y por este motivo, el Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) mantiene acciones para encontrar a la agraviada y brindarle atención.

Luego de dar a conocer la captura del presunto agresor, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito no aclaró el motivo por el cual los policías que intervinieron inicialmente no realizaron la detención ni proporcionaron auxilio a la agraviada que siguió en la ruta del autobús de transporte público.