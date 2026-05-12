Homicidios dolosos bajan 40% en gobierno de Sheinbaum, reporta Secretariado de Seguridad

El promedio diario de homicidios dolosos en México registró una disminución de 40% desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva presentado por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante la conferencia mañanera de este martes 12 de mayo, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria detalló que las cifras consolidadas al 30 de abril de 2026 muestran una reducción de 34 homicidios dolosos diarios en comparación con septiembre de 2024.

Según el informe, el promedio pasó de 86.9 homicidios dolosos diarios a 52.5 durante abril de 2026. Además, el cuarto mes del año fue señalado como el abril con menor promedio diario de este delito en los últimos 11 años.

¿Qué estados concentraron más homicidios dolosos en abril de 2026?

Marcela Figueroa explicó que ocho entidades concentraron 53 por ciento de los homicidios dolosos registrados en abril. Chihuahua y Guanajuato encabezaron la lista, con 129 casos cada una, equivalentes a 8.2 por ciento del total nacional por estado.

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Después se ubicaron Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz y Guerrero. En contraste, al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, el Secretariado reportó una baja en el promedio diario de homicidios dolosos en 26 entidades.

Entre las mayores reducciones destacaron San Luis Potosí, con 80.8 por ciento; Zacatecas, con 61.8 por ciento, y Quintana Roo, con 60.3 por ciento.

Delitos de alto impacto también registran disminución

El reporte también indicó que los delitos de alto impacto mantienen una tendencia a la baja. De acuerdo con Figueroa, el promedio diario pasó de 969.4 casos en 2018 a 461.5 en lo que va de 2026, lo que representa una reducción de 52 por ciento.

#MañaneraDelPueblo | @Maffiguer, titular del @SESNSP, informó que en abril de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 40% con respecto a septiembre de 2024



➡️En abril de 2026, se presentaron 34 homicidios dolosos menos diarios que en septiembre de 2024

➡️Abril… pic.twitter.com/rZ4sodYjQU — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 12, 2026

Al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el de 2026, el feminicidio bajó 7.8 por ciento, el secuestro 28.8 por ciento, la extorsión 7.7 por ciento y el robo con violencia 16.9 por ciento.

El robo de vehículo con violencia también disminuyó 39 por ciento desde septiembre de 2024, al pasar de 149.1 a 90.8 casos diarios.

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