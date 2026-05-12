¿No presentaste tu declaración anual 2025? Multas, recargos y qué hacer ante el SAT

El 30 de abril de 2026 venció el plazo para que las personas físicas presentaran su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Quienes no cumplieron a tiempo todavía pueden enviarla al Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque hacerlo fuera de plazo puede generar costos adicionales.

Si la declaración arroja impuesto a cargo, el contribuyente deberá cubrir el monto original, además de actualización y recargos. El Código Fiscal de la Federación establece que los recargos forman parte de los accesorios de las contribuciones cuando no se pagan dentro del plazo correspondiente.

¿Cuándo aplica multa del SAT por declaración extemporánea?

La multa no siempre se aplica de manera automática. Si el contribuyente presenta su declaración por cuenta propia, antes de recibir un requerimiento del SAT, puede evitar una sanción económica y solo cubrir los recargos y la actualización que correspondan.

El escenario cambia cuando la autoridad detecta primero el incumplimiento y emite una notificación formal. En ese caso, pueden imponerse multas por obligación no presentada, además del pago pendiente.

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Por ello, revisar el Buzón Tributario y presentar la declaración cuanto antes puede reducir riesgos y evitar que el adeudo crezca.

¿Qué ocurre si tienes saldo a favor?

Si la declaración genera saldo a favor, el contribuyente conserva el derecho de solicitar la devolución.

El SAT cuenta con el trámite de devoluciones y compensaciones en línea para quienes autodeterminen un saldo a favor o un pago indebido.

Sin embargo, presentar antes del 31 de julio de 2026 puede facilitar el acceso a la devolución automática. Después de esa fecha, el trámite suele requerir un proceso manual, con más documentación y mayor tiempo de revisión.

El SAT recuerda a las empresas y personas físicas con actividad empresarial que el próximo 15 de mayo concluye el plazo para presentar el dictamen de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Esta obligación aplica a quienes:



📊 Obtuvieron ingresos… pic.twitter.com/0J9R7GFrd4 — SATMX (@SATMX) May 12, 2026

¿Qué deben revisar los contribuyentes RESICO?

Las personas físicas inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza tienen reglas particulares, por lo que el vencimiento del 30 de abril no aplica igual para todos los casos. Aun así, incumplir obligaciones del régimen puede ocasionar consecuencias fiscales, incluida la salida del RESICO.

Quienes no han declarado deben entrar al portal del SAT, revisar si existe algún requerimiento, calcular el monto total a pagar y presentar la declaración lo antes posible. Cada mes o fracción de retraso puede aumentar el costo final.

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