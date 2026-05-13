Pemex confirma muerte de trabajador tras explosión en refinería de Salina Cruz

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó el fallecimiento de uno de los trabajadores afectados por el incidente registrado el pasado lunes 11 de mayo en la refinería Salina Cruz, ubicada en Oaxaca.

De acuerdo con la empresa pública del Estado, el empleado recibía atención médica especializada y murió durante su traslado al Hospital Central Sur de Alta Especialidad, en la Ciudad de México.

Pemex expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del trabajador, además de manifestar solidaridad ante la pérdida.

La institución señaló que brindará a los deudos el apoyo correspondiente conforme a sus protocolos de asistencia institucional.

Trabajadores lesionados reciben atención médica

Respecto al resto del personal afectado por la explosión, Pemex informó que continuará la atención médica en unidades de alta especialidad y centros hospitalarios locales.

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La empresa indicó que la condición de salud de cada trabajador permanece bajo monitoreo permanente por parte de los servicios médicos, con el objetivo de garantizar atención integral y seguimiento oportuno.

Pemex dará seguimiento al caso en la refinería de Oaxaca

El comunicado de Pemex se centra en la situación médica de los trabajadores afectados por el incidente en la refinería de Salina Cruz.

📍Informa Pemex sobre los trabajadores afectados en incidente en Refinería Salina Cruz.



Tarjeta informativa: https://t.co/ZEfC3KXKLc pic.twitter.com/RpzYYTSeTk — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 13, 2026

Hasta el momento, la empresa no detalló nuevas cifras sobre el total de lesionados ni información adicional sobre las causas de la explosión.

La refinería de Salina Cruz es una de las instalaciones estratégicas de Pemex en el país, por lo que el incidente mantiene atención pública en Oaxaca y a nivel nacional. La empresa aseguró que continuará con el acompañamiento médico e institucional para los trabajadores y sus familias.

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