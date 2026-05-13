“Estamos hartos”: vecinos de Hopelchén protestan contra la CFE por apagones y bajo voltaje

Antes del mediodía de este miércoles, vecinos de las calles 15 y 22 de la colonia Barrio Norte de la ciudad de Hopelchén protestaron pacíficamente desde las puertas de sus casas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el pésimo servicio que están recibiendo desde hace más de una semana, del cual han sufrido daños y perjuicios, y dieron un plazo de un día a esa empresa para que resuelva el problema en ese sector de la ciudad.

Noticia Destacada Aguas negras y caída en ventas golpean al Mercado Ejidal; Ayuntamiento de Campeche sin proyecto de drenaje

María de los Ángeles Solís Simá, Marcelino May, Catalina Chi, Librada Tzel Sunza, Walter Cauich Pech y otros más expresaron que ya están hartos por el pésimo servicio que les presta esa empresa que se dice de clase mundial. Indicaron que llevan dos días en que se quedan prácticamente en las noches sin energía eléctrica, y si tienen, es con bajo voltaje o con variaciones en el mismo, por lo cual tienen que desconectar sus aparatos electrodomésticos para evitar que se siniestren, porque con mucho esfuerzo los han adquirido.

Dieron a conocer que en la calle 15, entre 20 y 22, hay un transformador con capacidad de 75 KVA, pero lleva un año desconectado, es más, ni cuchillas tiene; todas las viviendas de ese tramo están conectadas a un solo transformador ubicado en la calle 22, lo cual consideran que genera una sobrecarga. Don Walter Cauich Pech y su esposa María de los Ángeles Solís Simá dijeron que tienen un pequeño tendejón y tienen que desconectar sus neveras y enfriadores para evitar daños, aun con el riesgo de que sus productos se descompongan.

Doña Librada Tzel Sunza manifestó que a su hija se le quemó una televisión y, al ir a la CFE a reportarlo, le exigieron la factura cuando aún lo estaba pagando, por lo que la empresa no se hizo responsable de esos daños. Finalmente, los vecinos dieron un plazo de un día a la CFE para activar el transformador desconectado o, de lo contrario, realizarán protestas con medidas de presión más drásticas en las oficinas de la paraestatal.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ