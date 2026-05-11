Explosión en refinería de Salina Cruz en Oaxaca activa protocolos de emergencia de PEMEX

Alrededor de las 21:00 horas, se registró una fuerte explosión en la refinería de Salina Cruz en Oaxaca, que alertó a todos los habitantes de las zonas cercanas al complejo, quienes aseguraron que sus viviendas se cimbraron cuando sucedió el incidente.

Aunque hasta el momento, Petróleos Mexicanos (PEMEX) no ha emitido un comunicado oficial, las primeras versiones indican que la explosión fue provocada porque "reventó" una torre de enfriamiento en las instalaciones de la refinería.

Ante esta situación, PEMEX activó los protocolos de emergencia en todo el complejo y todos los cuerpos de emergencias se movilizaron para atender la situación, así como brindar apoyo a la población que lo requiera.

🚨Se reporta una fuerte explosión en la Refinería de Salina Cruz, #Oaxaca. El estruendo fue perceptible en colonias cercanas. pic.twitter.com/4DdkJfpXvp — Azucena Uresti (@azucenau) May 12, 2026

Sin que sea oficial, trascendió que tras la explosión se reportó que un trabajador resultó herido, por lo que servicios de ambulancia y paramédicos fueron solicitados para atender al lesionado.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconocían las causas que provocaron la explosión en Salina Cruz, así como la magnitud de los daños y si hay más personas heridas.

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De acuerdo con información del gobierno del Estado, se activaron protocolos de supervisión y atención a la ciudadanía por parte de diferentes dependencias en la entidad.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) revisó asentamientos cercanos al complejo, en los que no se reportaron daños estructurales en las viviendas.