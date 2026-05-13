¿Dónde se encuentra el nuevo Hospital Agustín O’Horán de Mérida?

Este domingo 17 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto al gobernador Joaquín Díaz Mena, inaugurarán el nuevo Hospital Agustín O'Horán de Mérida, el cual será el más grande del Sureste y Centroamérica.

Con esta obra se atenderá la sentida demanda de la población de contar con mejores servicios de salud y en espacios dignos, toda vez que sustituirá al actual, que data del año 1906.

Además, en este mismo acto se formalizará la incorporación de Yucatán al sistema IMSS-Bienestar, convenio con el que, según anunció la presidenta, todos los servicios de salud en el estado serán gratuitos a partir del próximo lunes.

“A partir del lunes todos los servicios de salud del estado de Yucatán serán gratuitos, los que no son gratuitos todavía”, declaró Sheinbaum al destacar que la medida busca ampliar el acceso médico para personas que no cuentan con seguridad social.

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La presidenta describió el nuevo hospital O’Horán como una obra “impresionante” y aseguró que fortalecerá la atención médica especializada para miles de familias yucatecas.

¿Dónde se encuentra el Nuevo Hospital O'Horán?

El edificio del nuevo Hospital O'Horán se encuentra asentado a un costado del Materno Infantil y cerca del hospital de la Amistad Corea-México, al sur de Mérida.

Esta nueva infraestructura se ubica en las inmediaciones del periférico de la ciudad, en un nuevo polígono de desarrollo.

Esta obra será el primer hospital en Yucatán bajo el modelo IMSS-Bienestar, que garantizará atención médica gratuita y de calidad para miles de familias yucatecas, fortaleciendo la infraestructura de salud en el marco del Renacimiento Maya.

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Nuevo Hospital O'Horán: nuevas áreas

El nuevo hospital contará con 667 camas y 83 especialidades médicas, entre ellas pediatría, cardiología y urología.

Asimismo, dispondrá del tomógrafo de mayor resolución del país y un angiógrafo de alta complejidad, equipos médicos que harán posible ofrecer diagnósticos y tratamientos de última generación a la población.

Este proyecto contempla nuevas clínicas, como la de la mujer, la de labio y paladar hendido, la de cuidados paliativos y la de heridas; al igual que 16 quirófanos, 62 consultorios en consulta externa y otros 20 en sus clínicas.

También contará con áreas de terapia intensiva en pediatría, neonatos, adultos y obstetricia, así como amplios espacios de estacionamiento y helipuerto para atender emergencias con apoyo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En ese marco, se informó que, como parte del equipamiento, el nuevo O’Horán contará con equipos de alta especialidad, tales como cámara hiperbárica, dos tomógrafos, radiografía, resonancia magnética, fluoroscopio, angiógrafo, densitómetro y mastógrafo con tomosíntesis.