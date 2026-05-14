Caso Ximena Guzmán y José Muñoz: CDMX reporta 18 detenidos y apunta a grupo criminal

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó una conferencia de prensa para informar los avances en la investigación por los homicidios de Ximena Josefina Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores del gobierno capitalino asesinados el 20 de mayo de 2025 en Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez.

Acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y por la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, la mandataria capitalina afirmó que el caso continúa abierto y que las autoridades no han dejado de investigar desde el día del ataque.

Brugada sostuvo que el objetivo central es llegar a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, y reiteró que el crimen no quedará impune.

De acuerdo con la información presentada, las indagatorias apuntan a una operación con planeación previa, recursos logísticos y participación de una célula delictiva con presencia en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Cuántas personas han sido detenidas por el caso Ximena Guzmán y José Muñoz?

Pablo Vázquez informó que, hasta el momento, han sido detenidas 18 personas relacionadas con distintos niveles de participación en el caso.

Las primeras acciones relevantes ocurrieron el 20 de agosto de 2025, cuando se ejecutaron 11 cateos en la Ciudad de México y el Estado de México que derivaron en la captura de 13 personas presuntamente vinculadas con el homicidio.

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Ese primer operativo fue confirmado también por el Gobierno capitalino como parte de los avances iniciales de la investigación.

El funcionario explicó que seis personas habrían participado directamente en la ejecución material del ataque, mientras que otras habrían realizado labores de planeación, coordinación, apoyo logístico, adquisición de vehículos, gestión de placas, compra y recarga de teléfonos, así como acciones para ocultar indicios después del crimen.

Además, las autoridades reportaron nuevas detenciones posteriores, entre ellas las de personas señaladas por su presunta relación con la célula de ejecución, actividades de apoyo logístico, financiamiento y resguardo de vehículos usados en la operación.

¿Cómo fue planeado el ataque contra los colaboradores de Clara Brugada?

La fiscal Bertha Alcalde detalló que la investigación permitió reconstruir la mecánica del ataque y establecer que no se trató de un hecho improvisado. Según la Fiscalía capitalina, los responsables habrían vigilado durante al menos 20 días la rutina de Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes se trasladaban hacia su lugar de trabajo en el Centro Histórico.

Las autoridades señalaron que el ataque pudo haber sido intentado desde el 14 de mayo de 2025, pero se habría cancelado por un cambio en la rutina de una de las víctimas. Finalmente, el crimen se cometió el 20 de mayo, cuando un agresor armado, apoyado por un cómplice en motocicleta, disparó contra ambos.

De acuerdo con la investigación, en la operación se utilizaron al menos siete vehículos, entre ellos una motocicleta, una camioneta tipo Urban, un Nissan Kicks, un Renault Fluence, un Chevrolet Optra y otras unidades relacionadas con seguimientos, traslados y logística.

¿Qué se sabe del grupo delictivo involucrado?

Las autoridades capitalinas informaron que existen elementos para afirmar que integrantes de un grupo criminal con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México participaron en la planeación y ejecución operativa del ataque. Sin embargo, Pablo Vázquez aclaró que esto no significa, hasta ahora, que dicho grupo haya sido necesariamente el autor intelectual del crimen.

Clara Brugada explicó que una de las principales líneas de investigación busca determinar quién contrató o utilizó a los operadores del ataque, cuál fue el móvil y quiénes estuvieron detrás de la orden. La mandataria señaló que los avances permiten identificar a quienes operaron el b, pero que aún falta llegar a los responsables de mayor jerarquía.

La fiscal Bertha Alcalde agregó que no hay información que apunte a la participación de una red interna dentro del Gobierno de la Ciudad de México. Indicó que el seguimiento a las víctimas se realizó desde sus domicilios y rutas habituales, por lo que las autoridades continúan investigando las fuentes de información utilizadas por los responsables.

Fiscalía confirma 10 vinculados a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa

Bertha Alcalde informó que 10 personas han sido vinculadas a proceso por los delitos de feminicidio, homicidio y asociación delictuosa agravada relacionados con el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz. Otras ocho personas permanecen vinculadas por actividades delictivas diversas ligadas a la operación de la célula criminal.

La Fiscalía capitalina señaló que el caso se mantiene bajo sigilo para no comprometer nuevas detenciones ni las líneas abiertas sobre el móvil, la autoría intelectual y la estructura de mando. Brugada reiteró que habrá informes periódicos a la ciudadanía y reuniones de seguimiento con las familias de las víctimas.

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