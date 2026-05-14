“Mi último acto de amor”: “El Pulpo” le regala a Arleth su nombre artístico tras polémico video que acabó su relación

En plena presentación durante la Feria de Comalcalco, el músico Alfredo Sánchez, conocido artísticamente como “El Pulpo” y líder de El Pulpo y sus Teclados, originario de Ciudad del Carmen, Campeche, sorprendió al público con un mensaje dirigido a su expareja sentimental y exbailarina, Arleth GM.

Noticia Destacada ¿Quién es Danna? La bailarina captada en video íntimo que causó la ruptura entre “El Pulpo” y Arleth

“Arleth, como último acto de amor te voy a regalar el nombre artístico de Arleth, algo que trabajamos y que trabajé con mucho amor y cariño. Es mi último acto de amor para ti. Que Dios te bendiga”, declaró el artista ante los asistentes, en un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El anuncio ocurre en el contexto de una intensa polémica que ha sacudido al grupo tropical en las últimas semanas. La relación entre “El Pulpo” y Arleth GM, quien formó parte de su equipo coreográfico durante varios años, llegó a su fin de manera pública. El detonante principal fue la filtración de un video íntimo en el que se ve al músico junto a la bailarina Danna, integrante del grupo, lo que generó acusaciones de infidelidad.

Arleth GM confirmó su salida del grupo a través de transmisiones en vivo, argumentando que a la vida venimos a ser felices y que ciertas situaciones ya no le hacían bien. Por su parte, “El Pulpo” ha confirmado el inicio de una nueva etapa sentimental con Danna, afirmando que no piensa guardar luto toda la vida. Este capítulo representa un nuevo giro en la carrera de uno de los exponentes más populares de la música tropical en el sureste mexicano.o artísticamente como “El Pulpo” y líder de El Pulpo y sus Teclados, sorprendió al público con un mensaje dirigido a su expareja sentimental y exbailarina, Arleth GM.

Alfredo “El Pulpo” Sánchez dedicó un mensaje público a Arleth GM durante la Feria de Comalcalco. / Especial

“Arleth, como último acto de amor te voy a regalar el nombre artístico de Arleth, algo que trabajamos y que trabajé con mucho amor y cariño. Es mi último acto de amor para ti. Que Dios te bendiga”, declaró el artista ante los asistentes, en un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El anuncio ocurre en el contexto de una intensa polémica que ha sacudido al grupo tropical en las últimas semanas. La relación entre “El Pulpo” y Arleth GM, quien formó parte de su equipo coreográfico durante varios años, llegó a su fin de manera pública. El detonante principal fue la filtración de un video íntimo en el que se ve al músico junto a la bailarina Danna, integrante del grupo, lo que generó acusaciones de infidelidad.

Arleth GM confirmó su salida del grupo a través de transmisiones en vivo, argumentando que a la vida venimos a ser felices y que ciertas situaciones ya no le hacían bien. Por su parte, “El Pulpo” ha confirmado el inicio de una nueva etapa sentimental con Danna, afirmando que no piensa guardar luto toda la vida. Este capítulo representa un nuevo giro en la carrera de uno de los exponentes más populares de la música tropical en el sureste mexicano.

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