Hombre se niega a pagar empanadas en Escárcega y termina con el auto destrozado

Una trifulca se armó esta mañana sobre la avenida Justo Sierra Méndez por calle 45 de la colonia Revolución, entre el propietario de un automóvil Chevrolet de color blanco, placa DJP 290 B del estado, y quien supuestamente se negaba a pagar las empanadas que con anterioridad se había comido a las vendedoras de este producto que se trasladaban en un triciclo con toldo azul. En esos momentos circulaban varias camionetas de la Guardia Nacional cuyos elementos intervinieron, y más tarde elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 11:20 horas, cuando varias mujeres que se dedican a la venta de empanadas y se trasladan en un triciclo se encontraban afuera de una tienda comercial ubicada sobre la avenida Justo Sierra Méndez por calle 45 de la colonia Revolución. En esos momentos llegó un hombre conduciendo un automóvil Chevrolet de color blanco y, después de descender, les pidió varias empanadas y un refresco, y después de un momento decidió retirarse del lugar.

Pero al parecer no quiso pagar las empanadas que se había comido, fue que las jóvenes mujeres impidieron que se fuera y eso molestó al hombre y empezó a insultarlas. En ese momento llegó un joven familiar de las vendedoras ambulantes y se enfrentó al "mala paga", quien logró lastimarlo en la pierna derecha. Al ver esta acción, una de las mujeres decidió romper el vidrio de la parte de atrás del automóvil.

Esa acción molestó más al propietario del automóvil, que enseguida se dirigió al triciclo y empezó a tirar todas las empanadas y salsas y demás cosas. Fue que las agredidas decidieron retirarse del lugar, pero el "mala paga" no se los permitió y en ese preciso momento pasaban varias camionetas de la GN, y enseguida los elementos se bajaron para intervenir en este conflicto.

Minutos después llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y también actuaron. Después de escuchar sus argumentos de las dos partes y al no haber algún acuerdo, les dijeron que serían trasladados a la Vicefiscalía Regional del Estado y los pondrían a disposición del Ministerio Público.

Fue que las partes decidieron llegar a un acuerdo en el que las vendedoras ambulantes le pagarían el vidrio del automóvil que rompieron, que según cuesta 5 mil pesos, y les descontarían las empanadas que arrojó al suelo y los demás daños. Enseguida le entregaron cierta cantidad de dinero al "mala paga" y posteriormente todos se retiraron del lugar donde se había generado una trifulca.

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JGH