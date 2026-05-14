Empresarios carmelitas acusan a PEMEX de incumplir apertura de Copades

Empresarios de Carmen acusaron a Petróleos Mexicanos (PEMEX) de incumplir la promesa de apertura de los Copades para la facturación pendiente del 2024, situación que —aseguran— ha deteriorado la confianza del sector privado hacia la paraestatal.

El vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen (CCEC), Gonzalo Hernández Pérez, refirió que esta sería la segunda ocasión en los últimos cinco meses en que la petrolera afirma que pagará y al final no les cumple.

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En reciente declaración del secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, dijo que durante mayo de 2026 se dará la apertura a los Códigos de Pagos y Descuentos (Copades) para que a partir de junio se generen pagos a los proveedores locales que tienen facturas por cobrar desde 2024, pues es parte del programa Onix de PEMEX para saldar su deuda. Ante ello, el representante empresarial señaló que desde hace meses se les dijo que el sistema se abriría el 17 de abril; sin embargo, la fecha pasó sin novedades y hasta ahora no tienen una respuesta oficial, por lo que este tipo de anuncios se han repetido constantemente durante los últimos dos años sin que se materialicen los compromisos asumidos.

Hernández Pérez recordó que en marzo el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, junto con el Clúster de Energía y la gobernadora del Estado, Layda Sansores San Román, enviaron una carta dirigida al director general de PEMEX, Víctor Rodríguez Padilla, para solicitar una reunión con empresarios de Ciudad del Carmen y abordar la crisis económica derivada de los adeudos. No obstante, aseguró que a más de tres meses no han recibido ninguna respuesta por parte de la dirección de la petrolera.

Consideró que la nula respuesta representa una falta de atención hacia el Gobierno, ya que la gobernadora participó en la solicitud de diálogo. Aunque reconoció la disposición y gestiones de las autoridades, afirmó que no hay credibilidad hacia PEMEX ni confianza en que las nuevas fechas anunciadas realmente se cumplan.

El entrevistado calificó de “sistemáticas” las mentiras e incumplimientos de la empresa; por ello, manifestó sus dudas de que en mayo se habilitarán los Copades para facturaciones atrasadas, pues podría tratarse de otra promesa más dentro de un problema que mantiene en crisis a numerosos proveedores.