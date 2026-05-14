Vinculan otra vez a proceso a ex tesorera de la UNACAR por presunto desvío de 52 millones de pesos

Por segunda ocasión, la ex tesorera de la Universidad Autónoma de Carmen, Isabel N, fue vinculada a proceso junto con dos ex funcionarios universitarios, tras ser acusados de simular la pérdida de laudos laborales por más de 52 millones de pesos y presuntamente triangular los recursos a cuentas de familiares y particulares en distintos estados del país.

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La autoridad judicial determinó sujetar a proceso a Isabel N, Erika N y o E.C.A. y Yovany N y o Y.M.S., este último también acusado por abuso de autoridad.

Aunque continuarán bajo investigación por el delito de peculado, enfrentarán el proceso en libertad, bajo medidas cautelares como el pago de una garantía de un millón de pesos, restricción para salir del municipio sin autorización judicial y vigilancia periódica de la UMECA.

También fueron procesados dos ex funcionarios universitarios. / Especial

De acuerdo con la carpeta judicial C.J.154/25-2026/JC-II, los imputados habrían conformado una red de corrupción para aparentar el pago de millonarios laudos laborales y posteriormente desviar el dinero mediante transferencias bancarias. Isabel N además enfrenta un primer proceso judicial por otro presunto desvío de 92 millones de pesos junto a ex funcionarios de la UNACAR, caso por el cual el ex rector José Antonio N permanece recluido en el penal de Ciudad del Carmen.

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