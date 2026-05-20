¿Quiénes son los pensionados del IMSS e ISSSTE que terminan mayo 2026 con pago doble y por qué?

Durante finales de este mes, algunos pensionados tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); podrán recibir un depósito doble relacionado a su pensión, sin embargo, no son todos los retirados.

Este doble pago será entregado para los pensionados que se encuentran registrados al programa del Bienestar, relacionado específicamente a la Pensión del Bienestar. Este según el calendario de depósitos; entregará un monto a ciertas personas inscritas a finales de mes de mayo.

Noticia Destacada Calendario del Bienestar 2026: fechas de pago por apellido para las pensiones y apoyos

¿Pensionados del IMSS e ISSSTE reciben pago doble en mayo 2026? Quiénes y por qué

Los pensionados que podrán obtener un pago doble corresponderá a las fechas de pago del IMSS, ISSSTE y la Pensión Bienestar. Y es que el flujo de dinero se debe a que el programa social coincide estrechamente con los calendarios de los institutos de salud tradicionales.

Noticia Destacada ¿Se atrasa el pago de la pensión del Bienestar en mayo? Consulta el calendario si tienes 65 años o más

El pago ordinario del IMSS se depositó el lunes 4 de mayo, mientras que de acuerdo con el calendario institucional del ISSSTE, el pago de la pensión correspondiente al mes de junio se dispersará formalmente el viernes 29 de mayo. Fechas en las que coinciden los pagos de la Pensión Bienestar.

La Pensión Bienestar del mes de mayo corresponde al bimestre mayo-junio, los últimos pagos serán entregados de la siguiente manera: 21, 22, 25, 26 y 27 de este mes. Estos depósitos serán entregados directamente a la Tarjeta del Bienestar de cada pensionado registrado.

¿Si soy pensionado del IMSS e ISSSTE puedo solicitar la del Bienestar?

Los interesados en obtener la Pensión Bienestar que estén registrados al IMSS e ISSSTE, pueden solicitar su inscripción al programa sin problema alguno. Esto se debe a que se trata de un derecho constitucional universal y compatible. El único requisito indispensable es que se haya cumplido los 65 años de edad y entregar los documentos solicitados.

¿Cuándo pagan la pensión de junio del IMSS, ISSSTE y Bienestar?Estas son las fechas

Las fechas de pago oficiales para las pensiones del IMSS, ISSSTE y Bienestar del próximo mes de junio de 2026 ya se encuentran plenamente programadas. Como ocurre de manera recurrente, cada institución maneja dinámicas de dispersión distintas, por lo que algunos adultos mayores recibirán su dinero de manera anticipada antes de cerrar mayo.

El ISSSTE, sigue la normativa interna del instituto de adelantar los recursos al cierre del mes anterior, el depósito correspondiente a junio se dispersará el viernes 29 de mayo. Por otro lado: el IMSS dará el dinero a sus pensionados durante el próximo lunes 1 de junio de 2026.

💳 IMSS publicó el calendario de pago de pensiones 2026.



Fechas de depósito:

Ene 2 (vie) · Feb 3 (mar) · Mar 2 (lun) · Abr 1 (mié) · May 4 (lun) · Jun 1 (lun) · Jul 1 (mié) · Ago 3 (lun) · Sep 1 (mar) · Oct 1 (jue) · Nov 2 (lun) · Dic 1 (mar). pic.twitter.com/jqFbmhQcKq — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) December 22, 2025

Para finalizar; la Pensión Bienestar no tendrá ningún pago durante el mes de junio. Esto se debe a que el depósito se entrega bajo un esquema estrictamente bimestral y el monto correspondiente a dicho periodo (mayo-junio) ya se está liquidando por completo en este actual mes.

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