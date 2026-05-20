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Pondrán fin a las escrituras falsas en Campeche con nuevo candado digital para notarios

El Registro Público de Campeche impulsa la digitalización de escrituras para evitar documentos falsos y reforzar la seguridad jurídica.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

20 de may de 2026

1 min

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Digitalización de escrituras busca frenar documentos falsos en Campeche.
Digitalización de escrituras busca frenar documentos falsos en Campeche. / Alex Pech

Con el proceso de digitalización de las escrituras se pretende acabar definitivamente con los documentos apócrifos. En caso de que un notario registre alguna de forma ilícita, será un juez quien determine, mediante un juicio, la legalidad o ilegalidad del documento.

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El director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Fernando Mex Ávila, explicó que la documentación falsa puede llegar a registrarse ante una inscripción ilegal que realicen los notarios. Sin embargo, consideró que en esos casos ya se trataría de un procedimiento jurídico que tendrían que iniciar directamente los afectados.

Abundó que, en la oficina gubernamental, a partir del año 2021 cuando asumió la dirección, se inició un procedimiento digital con el tema de las escrituras para que los notarios las presenten de forma directa a través de un sistema web.

Este esquema ayudó a evitar cualquier tipo de falsificación, ya que son los propios notarios quienes suben las escrituras al sistema digitalizado. Con esto, el uso de la tecnología se consolida como una herramienta indispensable para impedir la alteración de documentos y proteger la certeza patrimonial.

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JGH

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