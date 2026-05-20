Feria de Fátima 2026 en Calkiní concluye con saldo blanco

La intensa sequía, la falta de lluvias y los efectos del cambio climático provocan que en este 2026 la temporada de anidación de tortugas marinas en Ciudad del Carmen se mantenga baja en comparación con años anteriores. Así lo señaló el integrante de Ecoguardianes de Laguna de Términos, Dennis del Ángel Pérez Reyes, quien advirtió que, si las condiciones meteorológicas continúan igual, podrían repetirse las afectaciones del 2025, cuando muchos nidos no lograron eclosionar.

Noticia Destacada Sequía y calor extremo ponen en riesgo anidación de tortugas marinas en Ciudad del Carmen

A casi dos meses de haber iniciado la temporada 2026, explicó que especies como la tortuga carey, blanca y lora dependen de ciertas condiciones climáticas para arribar a las playas. Destacó que, normalmente, estos animales salen a depositar sus huevos después de las lluvias o tormentas, un fenómeno que hasta ahora no ha ocurrido de manera constante en la región.

Pérez Reyes recordó que el año pasado las altas temperaturas afectaron seriamente la reproducción, ya que el exceso de calor y las lluvias repentinas redujeron el porcentaje de eclosión esperado. Señaló, además, que la temperatura de la arena define el sexo de las crías y, cuando el calor supera ciertos límites, los huevos simplemente dejan de ser viables.

Ante el pronóstico de que el fenómeno de El Niño mantendrá las altas temperaturas y la sequía, los ambientalistas esperan con ansias las lluvias que beneficien a la especie. Indicó que los meses de julio, agosto, septiembre y octubre representarán el periodo más fuerte de arribazón en las playas de Carmen, Isla Aguada y otras zonas costeras.

Aclaró que sitios como Playa Norte presentan una menor densidad de quelonios debido a su extensión reducida y al incremento de actividades turísticas. Al respecto, el ambientalista advirtió que la turistificación de playas y el crecimiento urbano desplazan a las tortugas. Factores como las luces artificiales, el ruido, el tránsito de vehículos y la presencia constante de personas por la noche provocan que muchas regresen al mar sin lograr anidar.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que, en caso de acudir a las zonas de anidación, evite molestar a los ejemplares. Si las observan salir del mar, se pide no usar el flash de las cámaras y, principalmente, reportar el avistamiento al 911 para que se canalice al personal de los campamentos tortugueros encargados del monitoreo en la zona.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH