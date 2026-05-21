Claudia Sheinbaum propone Comisión de Verificación en el INE contra vínculos criminales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso una reforma al Código Electoral que incluiría la creación de una Comisión de Verificación dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de revisar que aspirantes a cargos de elección popular no tengan vínculos con organizaciones criminales. La propuesta fue dada a conocer durante la conferencia matutina y explicada por Luisa María Alcalde Luján.

Noticia Destacada Mañanera de hoy 21 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

De acuerdo con la explicación presentada, el mecanismo buscaría establecer filtros previos para candidatas y candidatos de todos los partidos políticos, a fin de evitar que personas relacionadas con actividades ilícitas puedan competir por cargos públicos. La intención es fortalecer los controles institucionales y reforzar la confianza ciudadana en los procesos electorales.

La propuesta surge en medio del debate nacional sobre la necesidad de endurecer requisitos de elegibilidad y fortalecer la fiscalización política, particularmente ante señalamientos recurrentes sobre posibles infiltraciones del crimen organizado en estructuras partidistas y campañas electorales.

Hasta el momento no se han detallado públicamente los criterios específicos que utilizaría la nueva comisión para determinar posibles vínculos delictivos, ni las facultades legales que tendría para emitir observaciones o impedir registros de candidaturas. El planteamiento deberá pasar por el análisis y discusión legislativa antes de una eventual aprobación.