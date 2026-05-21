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Mañanera de hoy 21 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 21 de mayo desde Palacio Nacional.

Por Redacción Por Esto!

21 de may de 2026

1 min

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Conferencia de prensa matutina en vivo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 21 de mayo desde Palacio Nacional.

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